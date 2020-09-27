Новичок «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал переход в новый клуб из «Барселоны» и поделился ожиданиями.
«Первое, что пришло мне в голову – «Оставьте мне место здесь, я хочу творить историю». Пришел сюда, чтобы внести свою лепту, будь то голы или передачи. Приехал, чтобы выигрывать трофеи.
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Будет приятно поработать под руководством Диего Симеоне – надеюсь, смогу многому у него научиться. Он всегда говорит, где нужно прибавить. Все уругвайцы выступали в «Атлетико» очень хорошо – надеюсь, я не стану исключением», – заявил 33-летний Суарес в интервью клубному телевидению.
- Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года после перехода из «Ливерпуля».
- Нежелание работать с Суаресом выразил новый главный тренер «блауграны» Роналд Куман.
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