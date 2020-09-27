«Первое, что пришло мне в голову – «Оставьте мне место здесь, я хочу творить историю». Пришел сюда, чтобы внести свою лепту, будь то голы или передачи. Приехал, чтобы выигрывать трофеи.

Будет приятно поработать под руководством Диего Симеоне – надеюсь, смогу многому у него научиться. Он всегда говорит, где нужно прибавить. Все уругвайцы выступали в «Атлетико» очень хорошо – надеюсь, я не стану исключением», – заявил 33-летний Суарес в интервью клубному телевидению.