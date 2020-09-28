«Атлетико» расправился с «Гранадой» в домашнем матче Ла Лиги – 6:1.
Счет в матче открыл нападающий Диего Коста, а завершил разгром новичок клуба Луис Суарес – уругваец вышел на поле на 72-й минуте и успел оформить дубль + ассист. Испанец рад, что составит связку главных футбольных плохишей в атаке «индейцев». «Все круто – один из нас кусается, другой дерется», – ответил Диего на вопрос о партнерстве с Луисом.
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- Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» за 6 млн евро.
- Луис трижды в карьере кусал оппонентов, Коста регулярно отмечается стычками на поле.
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