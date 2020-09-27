В первом матче при Кумане «Барса» размазала «Вильярреал». Главным героем каталонцев стал Ансу Фати: за один тайм 17-летний форвард ввалил два гола, заработал пенальти для Месси и побил пару рекордов.

Фати стал первым игроком «Барселоны» моложе 18 лет, который забил два мяча уже к перерыву. А еще Ансу взял титул самого молодого игрока из топ-5 лиг Европы, который вонзил 10+ голов со старта прошлого сезона. Все это – благодаря системе Кумана.

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Делать по ней глобальные выводы рано, но детали уже пропечатываются. Среди них – Коутиньо, который дублирует роль Месси, и свободная штрафная, где больше нет Суареса. Со вторым творцом под финальную треть и без тяжелого наконечника атака «Барсы» стала воздушнее и свежее. Фати придал ей строгости и структуры.

Все 70 минут, которые он откатал против «Вильярреала», Ансу держался левого края. На эту зону (вместе с полуфлангом) пришлось 40 из 63 касаний Фати. При этом он чутко взаимодействовал с Альбой и не мешал самому атакующему фулбеку мира, когда тот врывался в финальную треть. В такие моменты Фати двигал в соседние зоны – как, например, в эпизоде с первым голом. Альба отплатил топовыми цифрами по xGBuildup (2,02) и xGChain (2,18) – это продвинутые показатели, которые оценивают вклад футболиста в создание моментов. По ним Жорди вошел в топ-2 «Барселоны» в матче.

Лионель Месси, Антуан Гризманн, «Барселона» – «Вильярреал» Фото: Getty Images

Привязка Фати к левому флангу – плюс для «Барселоны». Когда лидер команды играет развязно, и включать его по-другому – не вариант, нужно как можно больше игроков, которые способны дать неограниченный вклад в строгих ролях. В Фати уже видна эта способность. С Ансу в составе Месси и Коутиньо уверены: слева будет опция под пас.

К тактическим достижениям Фати пристроил еще пару цифровых. Он трижды успешно обвел соперника с 3 попыток – это лучший результат в «Барсе» наравне с Коутиньо. А еще Ансу раздал 2 передачи под удар – по этому показателю он на втором месте в команде.

После игры Куман защищал его от звездной болезни: «Я рад выступлению Ансу Фати. Его ждет огромное будущее. На прошлой неделе я на него жаловался: он не выдал свой максимум на предсезонке. Иногда ему не хватает концентрации».

Куман не зря заботится об эго Фати. После матча с «Вильярреалом» Ансу должен был становиться игроком матча. Помешал возраст: официально награда вручается от имени Budweiser, спонсора Ла Лиги и производителя пива. А Фати пока нет 18-ти.

Впрочем, уже в эти годы он намекает: «Барселона» зря тратила миллионы на поиски нового Неймара. Он вырос в команде сам и будет разрывать при новом тренере.

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