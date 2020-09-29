Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал трансфер Луиса Суареса и его возможное воссоединение с Лионелем Месси.
«В жизни нет ничего невозможного. Если Месси хочет играть с Суаресом, и у него есть энтузиазм – все возможно.
Переговоры с «Барселоной» по трансферу Суареса прошли отлично. Бартомеу – хороший друг и отличный человек. Сейчас в «Барселоне» дела идут не лучшим образом, но он сделал так, как было нужно. Трансфер не был сложным – Луис пришел туда, куда хотел», – цитирует Сересо Mundo Deportivo.
- Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» на правах свободного агента.
- В первом матче в составе «Атлетико» уругваец забил два мяча и отдал один ассист.