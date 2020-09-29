Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал трансфер Луиса Суареса и его возможное воссоединение с Лионелем Месси.

«В жизни нет ничего невозможного. Если Месси хочет играть с Суаресом, и у него есть энтузиазм – все возможно.

Чемпионат Испании
Куман рассказал, как уход Суареса повлияет на нападение «Барсы»
2 ЧАСА НАЗАД

Переговоры с «Барселоной» по трансферу Суареса прошли отлично. Бартомеу – хороший друг и отличный человек. Сейчас в «Барселоне» дела идут не лучшим образом, но он сделал так, как было нужно. Трансфер не был сложным – Луис пришел туда, куда хотел», – цитирует Сересо Mundo Deportivo.

  • Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» на правах свободного агента.
  • В первом матче в составе «Атлетико» уругваец забил два мяча и отдал один ассист.

Коста: «Игра с Суаресом? Все круто – один кусается, другой дерется»

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Испании
Коста: «Игра с Суаресом? Все круто – один кусается, другой дерется»
ВЧЕРА В 05:20
Футбол
Роналду – первый спортсмен в рейтинге мужчин, которыми восхищаются
27/09/2020 В 11:13