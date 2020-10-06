«Севилья» объявила о подписании маскота «Арсенала» Гуннерзавра, которого клуб уволил из-за финансовых убытков в связи с пандемией коронавируса.

Новость о сокращении Гуннерзавра разбила сердца болельщиков клубов по всему миру – фанат «Арсенала» Джерри Ки исполнял эту роль с 1993 года.

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По данным ESPN, шаг был временным – маскот вернулся бы на трибуны «Эмирейтс» вместе с болельщиками после пандемии. Но «Севилья» подсуетилась и сделала эффектный пиар-ход. «Мечты и правда сбываются. Добро пожаловать, Гуннерзавр», – говорится в сообщении.

  • Джерри Ки также лишился должности координатора фанатов во время выездов.
  • Болельщики «Арсенала» запустили сбор средств в поддержку Гуннерзавра.

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