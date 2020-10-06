Летнее трансферное окно-2020 было необычным для «Реала»: мадридский клуб не сделал ни одного приобретения.

Evening Stardard сообщает, что такое произошло впервые за последние 40 лет. Команду пополнили только футболисты, вернувшиеся из аренды – это вратарь Андрей Лунин («Овьедо»), защитник Альваро Одриосола («Бавария») и полузащитник Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»).