Летнее трансферное окно-2020 было необычным для «Реала»: мадридский клуб не сделал ни одного приобретения.

Evening Stardard сообщает, что такое произошло впервые за последние 40 лет. Команду пополнили только футболисты, вернувшиеся из аренды – это вратарь Андрей Лунин («Овьедо»), защитник Альваро Одриосола («Бавария») и полузащитник Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»).

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  • Трансферное окно для Ла Лиги закрылось 6 октября в 00:00 по центральноевропейскому времени.
  • В сезоне-2019/10 «Реал» стал чемпионом Испании.

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