«Барселона» испытывает серьезные финансовые сложности из-за коронавируса и во второй раз за ковидный кризис попросит игроков сократить оклады.

«Барса» запустила процедуру коллективного сокращения заработной платы. Всем сотрудникам, в том числе игрокам первой команды, будет снижен оклад в рамках изменения коллективного трудового договора. Членов команды Роналда Кумана попросили выбрать представителя, который будет отвечать за согласование процедуры от лица каждого футболиста.

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В начале 2020 года в Испании было объявлено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса, «Барселона» подала заявку на компенсацию части затрат на зарплаты сотрудников от государства. Игроки в свою очередь согласились на понижение оплаты – капитан Лионель Месси инициировал переговоры футболистов с клубом. Спортсменам сократили доходы, зато остальные сотрудники клуба продолжили получать полную ставку.

Финансовая картина в клубе выглядит все более и более тревожной, и дальнейшее снижение заработной платы неизбежно, но у «сине-гранатовых» могут возникнуть юридические сложности. Как сообщает Marca со ссылкой на различные судебные источники, игроки и сотрудники будут иметь право расторгнуть контракты в случае изменений в соглашении по финансовым причинам. Любой работник будет иметь право бесплатно покинуть клуб и взять с собой 20-дневный доход за каждый год, который они отработали на клуб.

Таким образом, каталонцам придется договориться лично с каждым футболистом команды, прежде чем вводить коллективное снижение – в противном случае любой сможет уйти безо всякой компенсации. Кажется, как минимум один игрок с аргентинским паспортом будет против.

Летом 2020-го Лео попытался в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с клубом, ссылаясь на соответствующий пункт в контракте.

Жозеп Бартомеу, правление «Барсы» и Ла Лига сообщили аргентинцу, что опция истекла раньше, чем он изъявил свое намерение.

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