5 октября в 23 часа по центральноевропейскому времени случилось важнейшее событие в современной истории мадридского «Реала». Клуб, который стал футбольным «мешком» еще до появления такого понятия, впервые за четыре десятка лет ушел с рынка без единой покупки. На первый взгляд это кажется странным: команда отлетела от «Манчестер Сити» уже в 1/8 Лиги чемпионов и только на посткоронавирусном финише чемпионата Испании за счет царской формы Бензема обошла разъедаемую изнутри «Барселону».

На самом деле Флорентино Перес затеял гениальную схему и играет на перспективу. Мудрый функционер во второе пришествие на пост президента «бланкос» планомерно избавляется от имиджа транжиры, скупающего селебрити с обложек глянца. Фло играет по правилам рынка намного лучше, чем принято думать – даже в условиях пандемии, которая сильнее всего ударила по самым богатым.

Чемпионат Франции «Ливерпуль» и «Реал» смогут купить Мбаппе всего за 100 млн (L'Equipe) 25/09/2020 В 11:08

Ссылка Гарета Бэйла в Лондон олицетворяет странное лето в «Реале». Избавление от четырехкратного победителя Лиги чемпионов и игрока, пришедшего в статусе самого дорогого футболиста мира, – главный успех команды на рынке. Эта сделка – часть общего курса на минимизацию последствий COVID-19, в рамках которого сразу 16 футболистов покинули испанскую столицу.

Единственным значимым дополнением станет вернувшийся из аренды Мартин Эдегор, клуб рассчитывает на подкрепление за счет внутренних резервов. Ожидается, что в новом сезоне дорогостоящие таланты – Винисиус Жуниор, Родриго и Федерико Вальверде – помогут достигать результатов. Идея правления заключалась в том, чтобы укрепить финансовое положение без ущерба для команды Зинедина Зидана.

Продажи Ашрафа Хакими, Серхио Регилона, Оскара Родригеса и других юнцов пополнили казну на 100 млн евро. Прибыль от некоторых сделок получилась скромнее, чем хотелось бы фанатам «Мадрида». В испанской прессе циркулировали слухи о 25 млн евро, которые «Эвертон» заплатил в качестве компенсации за Хамеса Родригеса. На деле оказалось, что колумбийца отдали даром, зато скинули с баланса его внушительный оклад.

То же с Бэйлом – на первый взгляд кажется абсурдом, что валлиец отправился в годичное пользование в «Тоттенхэм» с доплатой из Испании. Но «бланкос» сохранят около 15 млн за год на игроке, который бесцельно занимал бы чужое место в заявке. «Мадрид» минимум на сезон избавился от необходимости пополнять банковский счет Дани Себальоса, Такефусы Кубо, Браима Диаса, Борхи Майораля и других – с учетом стоимости аренд некоторых игроков это позволит сэкономить еще около 50 млн евро.

«Крупных подписаний не будет. Ситуация очень плохая. Трудно просить игроков снизить зарплату, а затем подписывать топов», – объяснил будущую пассивность на рынке Перес после победы в Ла Лиге в июле. Многим другим грандам это вовсе не мешает, но курс на спокойное трансферное окно функционер обозначил еще в середине лета, когда команды не могли в полной мере оценить последствия ковида для финансов.

Наибольшие убытки из-за пандемии понесли топ-клубы, чей профит от проведения матчей и коммерческая выручка составляют основную часть от общих доходов. До пандемии «Мадрид» рассчитывал получить в районе 822 млн евро и зафиксировать итоговую прибыль до налогообложения в размере 41,4 млн евро. Теперь прогнозы «бланкос» скромнее – ожидается, что из-за матчей без зрителей и других недополучек в столицу доедут только 650 млн евро, но благодаря антикризисным финансовым мерам «Реал» даже останется в небольшом плюсе, в районе 320 тыс евро.

«Королевский клуб» всегда управлял финансами намного лучше, чем «Барселона». Они рассчитывали на 40 млн прибыли, поэтому у команды была подушка безопасности. У «Барсы» были бы проблемы в нормальной ситуации, а тут случился ковид. «Мадрид» сбалансировал счета и даже вышел в небольшой плюс. «Боруссия Дортмунд», «Лион», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» объявили об убытках. «Реал» показал неплохие результаты, учитывая все обстоятельства.

Уже несколько лет Перес очень хорошо продает. «Мадрид» за большие деньги избавляется от игроков, которые не так важны для команды – за исключением Криштиану Роналду. В клубе понимают, что проблема реконструкции стадиона вскоре потребует решения, и хотят подготовиться», – рассказал The Athletic Марк Менхен, директор испанской ассоциации спортивного бизнеса 2Playbook.

Как «бланкос» остаются в плюсе несмотря на пандемию? Во-первых, сокращение зарплаты на 10 процентов сэкономило клубу около 40 млн евро. Во-вторых, помогла сделка с техническим спонсором, подписанная в прошлом году – adidas по новому соглашению платит на 60 миллионов евро в год больше, чем раньше.

В последние годы клуб взял привычку выгодно продавать. В сезоне-2019/20 «Реал» поднял 135 млн евро на отправке Матео Ковачича в «Челси» (45 млн евро), Маркоса Льоренте в «Атлетико» (30 млн евро) и нескольких сделках поскромнее. Еще раньше «Мадрид» выгодно слил Месута Озила, Анхеля ди Марию, Пепе и Альваро Морату (дважды) и регулярно выходил в плюс. Исключением стал только прошлый год – 350 млн евро было потрачено на Эдена Азара, Йовича и других.

Модернизация «Бернабеу» была одной из главных проблем клуба с тех пор, как в 2004 году Перес пообещал установить на арене полупрозрачную крышу. После многих лет задержек из-за проблем с планированием и финансами в конце 2018-го «Реал» получил ссуду в размере 575 млн евро. Главный плюс сделки – клуб не должен ничего возвращать до полного завершения работ, только выплачивать проценты по ипотеке.

Реновации требует не только стадион, костяк мадридской команды тоже нуждается в омоложении. Лидерам уже за 30 – Лука Модрич, Серхио Рамос, Карим Бензема и Тони Кроос на уровне провели прошлый сезон и забрали титул Примеры, но стали на год старше. Наивно ожидать, что в новой кампании они выжмут из себя еще больше. Эдена Азара брали в качестве прямой замены Криштиану Роналду, но бельгиец большую часть времени тусуется в лазарете.

Как-то удачно совпало, что «Мадрид» подкопил деньжат к предпоследнему году контракта лучшего молодого футболиста планеты – Килиана Мбаппе. Француз уже сообщил «ПСЖ», что планирует уйти в конце сезона и начать новую главу карьеры за пределами Франции.

По информации местного L'Equipe, через год нападающий будет доступен всего за 100 млн евро. «Реал» всегда называли фаворитом на подпись игрока, а Зидан не раз высказывал комплименты в адрес соотечественника. Особенно Зизу напирал на то, что Килиан – мадридиста с детства, чем сильно бесил боссов «Парижа».

«Бланкос» при Флорентино Пересе часто становились главными героями трансферных окон, но на этот раз функционер избрал гораздо более осторожный подход. Коронавирус вместе с планами по омоложению «Сантьяго Бернабеу» и выкупу Килиана Мбаппе у «Парижа» летом 2021 года потребовали от руководства «Реала» сиюминутных жертв, дальновидности и веры в развитие имеющихся игроков. Испанский гранд не всегда преуспевал в этих вещах, но мудрый менеджмент последних лет в перспективе вернет клуб на позиции гегемона. Через пару сезонов «Мадрид» откроет для богатых фанатов самые крутые вип-ложи мира, из которых будет комфортно (и очень дорого) наблюдать за главной звездой поколения в белой футболке.

Чемпионат Франции «ПСЖ» раскрыл, за сколько продаст Мбаппе (The Sun) 15/09/2020 В 14:14