Появление Вальверде в основе «Реала» в последних трех матчах («Бетис», «Вальядолид» и «Леванте») – лучшая новость для болельщиков мадридского клуба на фоне невыразительной игры команды. В Севилье Феде умело действовал как с мячом, так и без, прессинговал соперника и открыл счет. Во встрече с кастильцами он мог снова отличиться, но помешал вратарь, рукой в полете отразивший удар. Прогресс уругвайца очевиден (первый сезон – 6 матчей в основе, второй – 21).

Азы футбольной техники двухлетний Вальверде познал, забивая в маленькие домашние ворота, подаренные отцом. Родившись не в спортивной семье, малыш на удивление все время проводил с мячом, другие игрушки его не интересовали. А в три Феде с энтузиазмом тренировался в «Эстудиантес де ла Унион», академии в Монтевидео. Оказалось, найти бутсы крохотного размера не так то просто, проблему решили поношенные с городской ярмарки. До шести лет к официальным встречам его не допускали, но он заслужил право выводить на поле игроков основной команды. В дебютном товарищеском матче против «Данубио» Феде поразил ворота и публику до слез. Во время празднования гола ретивый футболист едва не расстался с шортами и подгузниками, которые предательски сползли. К пяти годам он так ловко обращался с мячом, что его перевели в старшую команду. После победы на первом чемпионате в 2003-м на маленького виртуоза обратили внимание влиятельные кантеры.

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Так в девять Вальверде попал в любимый «Пеньяроль». На отборе Феде поборол страх и играл с удовольствием, чем подкупил уругвайского коуча Нестора Гонсальвеса. Успехи в новой академии обеспечили Вальверде национальное признание и приглашение в юниорскую сборную U-15. Звезда местного футбола Диего Форлан, перейдя в «Пеньяроль» в июле 2015-го, взял юношу под опеку. «С 17 лет я наблюдаю за ним и направляю. Его возможностям нет предела. Вальверде не будет равных в центре поля, как Рамосу в защите», – отмечал легендарный футболист. Уже вместе с Форланом Феде выиграл чемпионат-2015/16.

Талантливым игроком заинтересовались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но «Реал» сделал конкретное предложение. «Всего в 5 миллионов евро нам обошелся трансфер футболиста, который однажды выиграет «Золотой мяч», вот увидите», – подчеркнул агент мадридцев Хуни Калафат. Академия «Эстудиантеса», получившая за переход уругвайца 11 300 долларов, наконец, отремонтировала прохудившуюся крышу и привела в порядок все помещения.

Выступая за молодежку «Реала», Феде получил вызов на ЧМ U-20. Четвертьфинальный матч с португальцами Вальверде еще долго не забудет. Он забил мяч и посвятил его другу и агенту Сальдавия по прозвищу «Эль Чино» (китаец). Феде изобразил раскосые глаза, это расценили как акт расизма. В целом уругваец провел хороший турнир и критику не заслужил. Последующая аренда в «Депортиво» – непростой этап в карьере Феде. Возможно, внутренние переживания игрока отразились на его здоровье, возникли проблемы с голосом и дыханием, не обошлось без помощи фониатора. Вальверде держал уровень, но галисийцы все равно опустились в Сегунду. И тут Диего Форлан в очередной раз пришел на помощь юноше. После каждого неудачного матча он был на связи c Феде и находил слова в трудный момент. Луис Суарес, пристально следивший за карьерой Вальверде, в свое время рекомендовал парнишку руководству каталонского клуба, но тогда сумма в 5 миллионов евро им показалась завышенной.

Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари отмечали способность уругвайца быстро переходить из обороны в атаку. В схеме Зинедина Зидана он с легкостью перемещается от штрафной до штрафной. В прошлом сезоне в отдельных играх Феде действовал как лидер, незамедлительно принимал решения и создавал моменты. Но после перерыва из-за пандемии в заключительных 10 встречах Вальверде потерялся. «Мне было нелегко после перерыва. Я не выступал так, как должен игрок в футболке «Реала», – признался хавбек мадридцев.

В матче с «Бетисом» Зидан выпустил Феде с первых минут, оставив на скамейке Луку Модрича. «Забитый мяч – огромная мотивация. По мнению тренера, при первой возможности я должен идти в атаку. Я выкладываюсь на поле без остатка, стараюсь пробежать максимум. Мне нужно работать над пасом, бег ради бега ничего не стоит», – рассказал уругвайский полузащитник. За манеру перемещаться по полю так, будто он парит в воздухе, Феде прозвали Пахарито, пташка.

Федерико Вальверде празднует гол в матче против «Реал Бетис» Фото: Getty Images

«Реал» впервые за 40 лет не сделал ни одного приобретения в летнее трансферное окно. Возвращение Мартина Эдегора, играющего на более выдвинутой позиции, ничего не поменяло. Иско – еще одна альтернатива в центре, но пока у него недостаточно аргументов. От Вальверде ждут, что он станет равноценной заменой Тони Кроосу и Луке Модричу. Козырь Феде – невероятная выносливость и способность покрыть огромное пространство, подстраховать партнеров по команде. И в этом сезоне время Пахарито пришло.

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