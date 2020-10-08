Брат футболиста «Барселоны» подписался под вотумом недоверия нынешнему совету директоров клуба.

Сосьос [фанаты-владельцы акций клуба – Eurosport] собрали достаточно голосов для отставки правления «блауграны». Для вынесения вотума недоверия необходима 16 521 подпись – болельщики организовали 20 731. Клуб обязал специальную комиссию проверить подлинность голосов, и минимум 18 090 оказались действительными. Кандидат в президенты каталонцев Жорди Фарре утверждает, что за отставку Бартомеу и его коллег проголосовал даже брат действующего футболиста клуба.

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«Я знаю, что кое-кто в раздевалке команды поддерживает вотум. Не вдаваясь в подробности, у нас есть подпись брата игрока первой команды «Барселоны», – цитирует Фарре Mundo Deportivo. Жорди не назвал конкретных имен, а гадать не имеет смысла. Например, у Месси есть брат Родриго, который одновременно является одним из его агентов.

  • Месси публично обвинил Жозепа в нарушении обещания – функционер дал слово отпустить его в конце прошлого сезона.
  • Фанаты «Барсы» собирались у «Камп-Ноу» с требованием немедленной отставки Бартомеу.

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