«Думаю, одна из самых таинственных вещей в футболе – это несостоявшийся переход Месси в «Челси». В 2004 году он был очень близок к трансферу, потому что хотел играть за Моуринью. Имели место долгие обсуждения, Лео и Жозе созванивались, в том числе по видеосвязи. Это был первый раз, когда Месси решил покинуть «Барселону». Второй случился несколько месяцев назад», – цитирует Ди Марцио Besoccer.