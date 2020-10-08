Известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио рассказал, что аргентинец Лионель Месси был в 2004 году близок к переходу из «Барселоны» в «Челси».
«Думаю, одна из самых таинственных вещей в футболе – это несостоявшийся переход Месси в «Челси». В 2004 году он был очень близок к трансферу, потому что хотел играть за Моуринью. Имели место долгие обсуждения, Лео и Жозе созванивались, в том числе по видеосвязи. Это был первый раз, когда Месси решил покинуть «Барселону». Второй случился несколько месяцев назад», – цитирует Ди Марцио Besoccer.
- Месси провел в «Барселоне» всю профессиональную карьеру (2003 – настоящее время).
- Этим летом Лео был близок к тому, чтобы впервые покинуть клуб, но руководство вынудило его остаться на «Камп Ноу».