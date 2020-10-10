Бывший вратарь и капитан «Реала» Икер Касильяс выразил свою позицию в извечном споре между бывшим партнером по «Мадриду» Криштиану Роналду и Лионелем Месси из «Барселоны».

«Если мне приходится сравнивать Роналду с Месси – то, что сделал Криштиану, впечатляет сильнее, потому что мы все знаем талант Лео, но Криш был полон решимости и много работал, чтобы стать лучшим», – высказался Касильяс, слова которого приводит Goal.

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Месси – завоевал «Золотой мяч» 6 раз, Роналду – 5. Ни один другой футболист не брал награду чаще трех раз.

Касильяс объявил о завершении карьеры в феврале 2020 года.

В составе «Реала» Икер выиграл чемпионат Испании (5 раз), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (4), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира.

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