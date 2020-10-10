Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес предположил, что его выгнали из клуба из-за слишком близкой дружбы с капитаном Лионелем Месси.
«В версии событий со стороны «Барселоны» много противоречий. Я бы попробовал найти решение, если бы дело было в финансовой или спортивной проблеме – такое можно понять. Но мне неясно, почему они приняли такое решение. Думаю, они хотели отдалить меня от Месси. Может быть, их раздражало то, что у меня хорошие отношения с Лео. Возможно, они не хотели, чтобы он был со мной так много времени. Однако я не могу найти никаких оснований полагать, что это наносило ущерб команде.
Мы постоянно искали друг друга на поле, но на благо команды. Возможно, они хотели, чтобы он больше играл с другими партнерами. Это могло иметь какое-то отношение к их решению. Я не могу найти другой причины, чтобы нас разлучить, потому что мы хорошо ладили на поле», – рассказал Луис ESPN.
- Уругваец за шесть лет на «Камп Ноу» забил 198 мячей и выиграл 13 титулов – в том числе, четыре победы в чемпионате Испании и Лигу чемпионов-2014/15.
- О нежелании работать с Суаресом заявил новый главный тренер «блауграны» Роналд Куман, коуч потратил минуту на телефонный разговор с футболистом для оглашения этого факта.