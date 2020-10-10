«В версии событий со стороны «Барселоны» много противоречий. Я бы попробовал найти решение, если бы дело было в финансовой или спортивной проблеме – такое можно понять. Но мне неясно, почему они приняли такое решение. Думаю, они хотели отдалить меня от Месси. Может быть, их раздражало то, что у меня хорошие отношения с Лео. Возможно, они не хотели, чтобы он был со мной так много времени. Однако я не могу найти никаких оснований полагать, что это наносило ущерб команде.