Португальский коуч в свое время разругался с испанцем и мариновал его на банке в «Реале». Как выяснилось, за пределами поля Жозе сохранил полное уважение к Икеру. «Мало кто знает об этом, но мистер Жозе Моуринью был одним из первых людей, кто позвонил мне, чтобы узнать, как у меня дела.

Я вижу людей, которых не видел давно, это заставляет ценить мелочи. Вы живете изо дня в день, перестаете закрывать себя в своем мире, в своей голове. Мне очень повезло, есть люди, для которых все сложилось иначе... Я мог покинуть этот мир, но обстоятельства заставили меня ценить все вокруг. Для меня это большая радость, и, если я смогу оставаться на связи с футболом, я буду продолжать», – цитирует Касильяса Record.