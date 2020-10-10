Бывший вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс рассказал, как тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на сердечный приступ голкипера.

Португальский коуч в свое время разругался с испанцем и мариновал его на банке в «Реале». Как выяснилось, за пределами поля Жозе сохранил полное уважение к Икеру. «Мало кто знает об этом, но мистер Жозе Моуринью был одним из первых людей, кто позвонил мне, чтобы узнать, как у меня дела.

Чемпионат Испании
«Он работал, чтобы стать лучшим». Касильяс выбрал из Месси и Роналду
4 ЧАСА НАЗАД

Я вижу людей, которых не видел давно, это заставляет ценить мелочи. Вы живете изо дня в день, перестаете закрывать себя в своем мире, в своей голове. Мне очень повезло, есть люди, для которых все сложилось иначе... Я мог покинуть этот мир, но обстоятельства заставили меня ценить все вокруг. Для меня это большая радость, и, если я смогу оставаться на связи с футболом, я буду продолжать», – цитирует Касильяса Record.

  • Касильяс перенес приступ 1 мая 2019 года на тренировке «Порту». Он объявил о завершении карьеры в феврале 2020 года.
  • В составе «Реала» Икер выиграл чемпионат Испании (5 раз), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (4), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира.

Касильяс завершил карьеру из-за сердечного приступа. Как вернуться в спорт после инфаркта

Чемпионат Португалии
Касильяс объявил о завершении карьеры
04/08/2020 В 13:50
Чемпионат Испании
«Он работал, чтобы стать лучшим». Касильяс выбрал из Месси и Роналду
4 ЧАСА НАЗАД