Обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси занял второе место в рейтинге игроков, подешевевших сильнее всего с начала календарного года.
Основным фактором изменения стоимости стали пандемия и последовавший финансовый кризис – поэтому в рейтинге много игроков, чей уровень игры остался высоким, но из-за солидной стоимости на момент начала года они потеряли в цене больше всего в абсолютных цифрах. Есть и футболисты, которые к эффекту ковида добавили собственные невыразительные выступления и другие факторы.
Например, первую строчку в топе Transfermarkt занял Эден Азар из «Реала» – после перехода в «Мадрид» он лечится большую часть времени, поэтому потерял 50% от стоимости или 60 млн евро. На втором месте Месси, на чью оценку повлияла история с несостоявшимся уходом, приближение окончания срока контракта и внушительный возраст – он потерял 40 млн евро цены или 28,6%. Третий – Антуан Гризманн, 40 млн или 33,3%.
- У Месси идет последний год по контракту с «Барсой».
- К концу сделки ему будет 34 года.