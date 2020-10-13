Обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси занял второе место в рейтинге игроков, подешевевших сильнее всего с начала календарного года.

Основным фактором изменения стоимости стали пандемия и последовавший финансовый кризис – поэтому в рейтинге много игроков, чей уровень игры остался высоким, но из-за солидной стоимости на момент начала года они потеряли в цене больше всего в абсолютных цифрах. Есть и футболисты, которые к эффекту ковида добавили собственные невыразительные выступления и другие факторы.

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Например, первую строчку в топе Transfermarkt занял Эден Азар из «Реала» – после перехода в «Мадрид» он лечится большую часть времени, поэтому потерял 50% от стоимости или 60 млн евро. На втором месте Месси, на чью оценку повлияла история с несостоявшимся уходом, приближение окончания срока контракта и внушительный возраст – он потерял 40 млн евро цены или 28,6%. Третий – Антуан Гризманн, 40 млн или 33,3%.

У Месси идет последний год по контракту с «Барсой».

К концу сделки ему будет 34 года.

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