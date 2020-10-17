«Реал» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Ла Лиги, уступив на своем поле новичку чемпионата «Кадису» (0:1).
Единственный мяч в прошедшей встрече забил футболист из Гондураса Энтони Лозано. Вот как это было:
«Реал» провел крайне блеклый матч: согласно таблицам xG, «галактикос» наиграли на 1.14 гола, гости – на 1.77. Таким образом, команда Зинедина Зидана по делу уступила на «Сантьяго Бернабеу» клубу, который по итогам сезона-2019/20 впервые за 14 лет вернулся в высший дивизион.
Eurosport
Фото: Twitter
«Кадис» выиграл у «Реала» на выезде впервые в истории. Ранее клуб из Андалусии трижды побеждал именитого соперника, но неизменно у себя дома – в 1977, 1981 и 1991 годах. В последнем случае главным тренером «Реала» был легендарный Альфредо Ди Стефано.
«Они проявили больше желания. У нас нет оправданий, это плохая игра, и мы должны поздравить «Кадис». Мы недовольны. Такое может случиться в футболе. С самого начала было очень сложно, и если бы соперник забил нам два-три гола в первом тайме, ничего бы не произошло. Это моя худшая игра? Мы потеряли всего три очка. Это три важных очка, но не более того. Теперь нам нужно подумать о следующей игре», – заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
- После пяти туров чемпионата Испании на счету «Реала» 10 очков, команда занимает первое место в турнирной таблице.
- В прошлом году «галактикос» стали чемпионами, «Барселона» пришла к финишу второй.