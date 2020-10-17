«Они проявили больше желания. У нас нет оправданий, это плохая игра, и мы должны поздравить «Кадис». Мы недовольны. Такое может случиться в футболе. С самого начала было очень сложно, и если бы соперник забил нам два-три гола в первом тайме, ничего бы не произошло. Это моя худшая игра? Мы потеряли всего три очка. Это три важных очка, но не более того. Теперь нам нужно подумать о следующей игре», – заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.