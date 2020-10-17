Суббота стала черным днем для грандов Ла Лиги – «Реал» и «Барселона» впервые с 2003 года синхронно проиграли перед Класико. Если учесть еще и грядущий старт команд в Лиге чемпионов, то Зидану и Куману нужно предпринять срочные меры. Ресурсов для этого немного, особенно у каталонцев.

Казалось, съедобнее соперника перед важными матчами «Барсе» и придумать было сложно – в последний раз «Хетафе» надавал подзатыльников фаворитам еще в 2011-м. После этого «блауграна» 17 матчей подряд терзала команду из пригорода Мадрида, поэтому розовая форма «Барсы» с бирюзовыми гетрами вполне соответствовала настроению гостей.

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Хетафе – Барселона Фото: Getty Images

Каталонцы скакали пантерами только первые 10 минут матча, пока игроки «Хетафе» не врубили на полную знаменитый прессинг. Впервые выскочивший в старте в этом сезоне Дембеле, а вместе с ним и Месси с Гризманном остались без поддержки. «Барса» напомнила красивый воздушный шарик – яркий, привлекательный, но пустой внутри. От Кумана никто не ждал чудес, но такой аморфный и безынициативный футбол «Барса» не показывала даже при Кике Сетьене.

Три дня назад руководство «Барсы» объявило игрокам о грядущем сокращении зарплат на 30% в связи с тяжелым финансовым положением клуба – при том, что в апреле уже урезало жалование на 70%. Решение принято в одностороннем порядке, что в очередной раз продемонстрировало уровень компетенции и авторитаризма команды президента Жозепа Бартомеу. Стоит ли после такого удивляться унылому выступлению в пригороде Мадрида?

Игроки «Барселоны» напоминают сотрудников фирмы, которые осведомлены о скором увольнении, но вынуждены вкалывать в связи с законом о двухнедельной отработке. Каталонцы давно перестали быть больше, чем клуб, это чувствуется в каждом матче, и дело не только в деньгах. О каком настрое команды может идти речь, если вожак сидит на чемоданах, рассматривая жирные варианты продолжения карьеры вне клуба всей жизни.

Лучшая иллюстрация очередной пробоины каталонского дна – количество касаний мяча игроками Барселоны» в чужой штрафной в первом тайме. Три, Карл! Такого не было с сезона-2016/17. Разумеется, это не столько заслуга мастеров прессинга, сколько беззубости гостей. Да, команда Кумана дважды в матче гнула штангу, но по-настоящему идеальный момент создала лишь один, когда Гризманн загубил выход один на один. Антуан часто хнычет, что его неправильно используют в «Барселоне» в отличие от сборной Франции – почему тогда не доказал в матче с «Хетафе»?

Конец календарного года будет очень насыщенным, а «Барселона» выглядит так, словно игроки только вчера вышли из отпуска и вообще впервые друг друга видят. Треть от общего количества передач каталонцев исполнялись назад, не хватало динамики и хоть что-то похожего на командную работу – лишь неубедительные индивидуальные трюки. В такой ситуации могли бы помочь грамотные решения тренера, но их пока не видно. В то время как команде необходимо срочно сколотить основу, голландец устроил эксперимент с выходом в старте 17-летнего Педри. Парень не испортил игру, однако Пьянич смотрелся бы этой ситуации органичнее и концептуальнее.

Лионель Месси в матче против «Хетафе» Фото: Getty Images

Вышедшие на поле после перерыва Коутиньо, Брэйтуэйт и особенно Тринкау только расстроили несовершенный каталонский механизм. Спасти игру после привоза Де Йонга оказалось нереально хотя потому, что у «Хетафе» был хоть какой-то план, и они его придерживались, а у «Барсы» – лишь безволие и апатия.

Самое плохое и обидное для болельщиков каталонцев – игроки воспринимают поражения как что-то естественное и не смертельное, словно выговор на комсомольском собрании. На «Камп Ноу» наступил коммунизм в худшем его проявлении, когда игроки превратились в безвольное население под контролем у клуба. Красивые лозунги больше никого не трогают, можно просто ходить на работу в надежде, что зарплату все же заплатят независимо от качества труда.

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