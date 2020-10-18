Шестой тур Ла Лиги преподнес «Барселоне» неприятный сюрприз – команда практически не создала опасных моментов у ворот «Хетафе» и впервые проиграла под руководством Роналда Кумана. Помимо поражения «блауграны», внимание фанатов привлек игрок «Хетафе» с необычной внешностью.

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За несколько минут до финального свистка у хозяев на поле выбежал абсолютно лысый паренек. Многие задались вопросом: «А все ли в порядке с его здоровьем?» У юниора не нашлось ни одной волосинки на голове и лице. Обычно так выглядят люди, перенесшие мучительные терапии и реабилитации. Но с физикой у Виктора Мольехо полный порядок.

Оказалось, что 19-летний парень страдает от алопеции – полного выпадения волос на теле. Причинами этой болезни может стать множество факторов: наследственность, иммунные и аутоиммунные нарушения, эндокринные заболевания, патологии ЖКТ, вегетативные и церебральные нарушения симпатической иннервации кожи волосистой части головы и т.д.

Болезнь встречается как у мужчин, так и у женщин. В футболе уже есть мужчины с алопецией: легендарный арбитр Пьерлуиджи Коллина и полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви.

У Мольехо недуг проявился уже в девять лет. Мальчишка предсказуемо стал объектом насмешек сверстников, но проявил сильный характер и не спрятался от окружающих. Более того – осуществил мечту и стал игроком любимого «Атлетико». Еще в 2013-м он выложил фотографию с кумиром Диего Костой.

Над Виктором смеялись не только подростки, но и журналисты. Корреспондент Cope Пако Гомес, увидев на экране лысого футболиста, засмеялся: «О боже, какой уродливый парень. Бедняга». Фанаты «Атлетико» обрушились на журналиста с критикой и требовали его увольнения.

На самом деле Мольехо настоящий душка. Во время карантина он на балконе устроил для соседей DJ-сет: «В трудные моменты должно быть больше радости, надежды и желания жить на полную».

Парень выделялся в юношеской команде «Атлетико» не только внешностью: тренеры отмечали его технику и цепкость. Скиллы не остались без внимания Диего Симеоне, который в 2019-м подпустил парня к основе и выпустил в четырех матчах Примеры: в сумме Виктор отыграл против «Хетафе», «Уэски», «Сельты» и «Леванте» 65 минут. Для прогресса и игровой практики Чоло отпустил Мольехо в Сегунду. В «Депортиво» вингер стал основным и оформил за чемпионат 6+4.

Виктор Мольехо, «Атлетико» Фото: Getty Images

Благодаря этому Виктор встретил сезон-2020/21 в Примере: пока не в любимом «Атлетико», но в «Хетафе», которому помог выстоять против «Барсы». У Мольехо было мало времени, но он успел крутым финтом убрать Сержиньо Деста и посадить его на желтую.

Испанская пресса считает. что у Мольехо есть все шансы вырасти в звезду: Виктор прошел все испанские сборные от U-16 до U-19 и уже забил за последних 3 мяча. Симеоне тоже верит в лысого полузащитника – «индейцы» дали ему контракт до лета 2024-го. Осталось оправдать авансы и играть так, чтобы поводом вспомнить о Викторе было не только отсутствие волос.

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