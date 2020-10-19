В составе «Барселоны» новый раскол – на этот раз из-за зарплаты.

По результатам прошлого сезона «Барса» понесла убытки в 200 млн евро из-за эффектов пандемии – матчи проводились без фанатов, а экономический кризис сказался на продажах клубного мерчендайза. Летом каталонцы согласовали с футболистами снижение зарплат, и Лионель Месси стал проводником в переговорах между руководством и футболистами – это случилось еще до истории с несостоявшимся уходом аргентинца.

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Со стартом нового сезона фанаты не вернулись на трибуны, и «сине-гранатовые» продолжают терпеть убытки – финансовая ситуация в клубе заставляет руководство искать новые способы снизить текущие расходы. Как сообщает Marca, боссы попросили игроков первой команды и молодежки об отсрочке по зарплатам. Предполагалось, что футболисты получат оклады в полном размере, но позже – в прошлый раз они просто отказались от части выплат.

Игроков такой вариант не устроил. По информации источника, члены первой команды и академии воспользовались испробованным способом капитана Лионеля Месси и послали руководству «Барселоны» факс, в котором отказались от предложенной реструктуризации. Три игрока основного состава не захотели участвовать в разборках с боссами – Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле не стали подписывать документ, направленный руководству.

«Барселона» занимает девятое место в чемпионате Испании, у команды 7 очков.

У каталонцев два матча в запасе относительно лидирующего «Реала Сосьедад».

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