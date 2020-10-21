«Барселона» объявила о продлении контрактов сразу в четырьмя игроками основного состава. На различные сроки соглашения были переподписаны с Жераром Пике, Клеманом Лангле, Марк-Андре Тер Стегеном и Френки де Йонгом.
33-летний Пике проведет в Каталонии еще четыре сезона (500 млн евро отступных), Тер Стеген – пять (500 млн), с Лангле (300 млн) и Де Йонгом (400 млн) контракты обновлены до 2026 года. На сайте «Барсы» также указано, что после нескольких недель переговоров эти четыре футболиста согласились на временную корректировку зарплат в связи с последствиями пандемии коронавируса.
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- В последнем матче чемпионата «Барса» проиграла 0:1 «Хетафе» и застряла в середине таблицы.
- В ЛЧ клуб стартовал с победы над «Ференцварошем» (5:1), Пике в этой встрече получил красную карточку.
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