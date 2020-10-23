Месси не похож на других – он забил 636 мячей и завоевал 34 трофея за 17 лет в составе «Барсы», но вдали от поля Лео нереально застенчивый персонаж, который просто хочет играть в футбол без лишнего внимания. Его отец Хорхе тоже не похож на типичного агента, но это объединяет его с лучшими представителями профессии – Жорже Мендеш был диджеем в португальском ночном клубе, а Мино Райола когда-то работал в семейной пиццерии.

Месси-старший руководил на металлургическом заводе в Росарио, но теперь рулит семейным бизнесом, построенном на спортивных успехах сына. Хорхе управляет предприятием, годовой оборот которого составляет более 150 миллионов евро в год. Он аккумулирует доход с зарплаты Лео в «Барселоне», его многочисленных рекламных контрактов, инвестиций в недвижимость и других коммерческих начинаний.

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Хорхе всегда присматривал за сыном – на очередной церемонии вручения «Золотого мяча» или на судебном процессе по делу о налоговом мошенничестве. Советники и консультанты приходили и уходили, часто после ссор и конфликтов, но дуэт отца и сына остается неразрывным. С одной стороны, это красивая семейная история, с другой – влияние Месси-старшего на карьеру сына может показаться чрезмерным.

«Лео всегда прислушивался к моим тренерским указаниям. Даже сегодня он по-прежнему так делает. Он никогда не говорил мне ничего в духе: «Мне уже 25, я вырос и стал лучшим игроком в мире». На днях я указал ему на пару вещей после игры с «Мадридом». Я все тот же отец, который тренировал его в раннем детстве», – рассказывал Хорхе в 2013 году. Чисто спортивными советами его вмешательство в карьеру аргентинца не ограничивается с тех пор, как на горизонте появился вариант с «Барсой».

К 13 годам стало ясно, что Лео необходимо лечение от гормонального заболевания, влияющего на рост. Семья Месси не была бедной, но на необходимые процедуры требовалось 900 долларов в месяц, столько на металлургическом заводе не платили. К 2000 году аргентинец уже был достаточно крут, чтобы про него написали в местной газете – через две недели он просто не появился в школе.

Хорхе и Лео уехали на просмотр в Каталонию. Игрок впечатлил футболистов и тренеров, но в клубе все делали очень медленно, и отец с сыном вернулись на родину. Старший Месси даже организовал для юного игрока просмотр в «Ривер Плейт», чтобы оказать на каталонцев дополнительное давление. Через пару месяцев контракт все же подписали. По красивой легенде, директор клуба оформил сделку на салфетке. Менее романтическая сторона истории состоит в том, что Лео и Хорхе вернулись в Испанию только после получения гарантий по зарплате.

У корпорации Месси есть собственный офис в Аргентине, где трудится несколько наемных работников. Они рулят финансами, которые генерирует лучший футболист поколения, и преумножают его капитал. В случае с лидером «Барсы» это не так сложно – из сумасшедших предложений им остается выбрать наиболее жирные в плане доходов и привлекательные для бренда сделки. Они обрабатывают более 30 миллионов евро годовой прибыли от ведущих международных компаний, таких как adidas, Gatorade, Huawei, Mastercard и Pepsi. Глава семейства уже не занимается коммерцией лично, но небольшой штаб сотрудников формирует он.

Месси в рекламе Pepsi Фото: Getty Images

Месси-старший со скрипом поделился частью влияния в коммерческой сфере, но переговоры с «Барселоной» и другими клубами он не делегирует никому. Карьера сына в каталонском клубе – внешне красивая история, которая подается как идеальное совпадение двух половин. На деле между ними всегда был посредник, по которому «сине-гранатовые» едва ли будут скучать.

«Хорхе управлял абсолютно каждой деталью повседневной жизни Лео. Даже близкие к кругу люди должны были контактировать с футболистом через отца или брата», – рассказал The Athletic источник, близкий к семейству Месси. Он отметил, что в последние годы сфера влияния родственников игрока стала меньше и желание покинуть клуб летом исходило лично от футболиста. В прошлом было иначе – нападающий просто играл в футбол, а все вопросы по сделкам и даже смене клуба брал на себя Хорхе.

Первый конфликт случился уже через 12 месяцев после появления в клубе. В «Барсу» пришел новый генеральный директор, которому показалось странным платить больше 100 тысяч евро в год ребенку, который не сыграл ни одной официальной минуты. Хорхе выбрал радикальный метод решения проблемы – навел справки о возможном переводе сына в академию мадридского «Реала».

Через пару месяцев после совершеннолетия Лео зажег в товарищеском матче против «Ювентуса» в августе 2005 года. Месси отдал ассист на Иньесту, заслужил похвалу от Фабио Капелло и услышал собственную фамилию из уст 90 000 фанатов на «Ноу Камп». К тому моменту он уже дебютировал за взрослую команду Аргентины, но не мог играть за основу «Барсы» в Ла Лиге из-за ограничения на легионеров.

Миланский «Интер» попытался воспользоваться ситуацией и предложил утроить зарплату Лео. Хорхе заинтересовался оффером, но в дело вмешался президент команды Жоан Лапорта. Месси-старший отклонил два предложения, объясняя позицию просто: «Интер» дает больше. С третьей попытки стороны пришли к соглашению и заключили уже третий договор за полтора года.

Месси на протяжении всей карьеры отправляли в другие клубы – от «Челси» до «Баварии», «Манчестер Сити» и даже «Реала». Но каждый раз это заканчивалось тем же, что и в случае с «Интером». Месси и его отец разводили «Барсу» на новый контракт посолиднее. Возможно, финансовые аппетиты Хорхе и желание монетизировать таланты сына по максимуму стали главным фактором того, что лишь прошедшим летом Лео впервые озвучил желание уйти.

Аргентинец общался с другими командами задолго до этого, причем иногда втайне от отца – нападающий понимал, что агент превратит любой нормальный диалог с потенциальным работодателем в рычаг давления на «Барселону». В 2004-м Лео был близок к переходу в «Челси». Стороны обсуждали возможность трансфера, игрок даже разговаривал лично с Моуринью, но дело так ничем и не закончилось.

Через 10 лет история повторилась с теми же вводными. Жозе вернулся в Лондон, и аргентинец снова обратился к нему по возможности трудоустройства. Итальянский журналист Джанлука ди Марцио рассказал, что «синие» уже приготовили 250 млн евро на выкуп контракта игрока, но слухи дошли до Хорхе. Отец потребовал от сына немедленных объяснений – в итоге футболист дал заднюю. В тот год он в очередной раз переподписал соглашение с каталонским клубом.

Месси прошел долгий путь от неказистого паренька из Росарио до капитана сборной Аргентины и одного из крупнейших клубов планеты. Лео стал лидером на футбольном поле и за его пределами – он воспитывает троих детей и больше не ведет себя пассивно в отношении происходящего в каталонской команде. Теперь игрок сам принимает решения, но, возможно, он взял на себя ответственность и дистанцировался от отца слишком поздно. Хорхе настолько привык общаться с «блауграной» с позиции силы, что летом пытался апеллировать к уже истекшему пункту в контракте и подвел сына в тот момент, когда он решился на главную перемену в карьере.

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