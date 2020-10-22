Ансу Фати выдающимся образом начал сезон-2020/21: 17-летний юнга забил три мяча в четырех матчах Примеры и оформил 1+1 в Лиге чемпионов. Последний перфоманс позволил ему стать первым футболистом, кто до 18-летия забил в ЛЧ больше одного мяча.
Но настроение Фати, как и у всех в «Барселоне», быстро испортилось после статьи на сайте ABC. Журналист Сальвадор Сострес, писавший реакцию на матч против «Ференцвароша», позволил себе жесткое сравнение.
«У бегущего Ансу есть что-то от газели. Он выглядит, как молодой черный уличный торговец, который несется по Пасео-де-Грасиа (проспект Барселоны), кричит: «Вода, вода!», – или объявляет о прибытии полиции. Отголоски джунглей в центре города. Теперь такое не случается, потому что для Ады Колау (мэр Барселоны) преступниками являются полицейские, а не мантерос (мигранты из Африки), которым больше не нужно убегать», – написал Сострес.
Пост на ABC оставался без внимания, пока не попался Антуану Гризманну. Форвард «Барселоны» выложил скандальный отрывок и возмутился: «Ансу – исключительный мальчик, заслуживающий уважения, как и любой человек. Нет расизму и хамству».
Многие согласились с Гризманном, и Состреса казнили в соцсетях. Экс-игрок «блауграны» Марк Кросас назвал корреспондента ABC «расистским ублюдком», а журналист Хосе Рамон де ла Морена призвал «не читать ерунду» от Сальвадора. Автор La Gazetta dello Sport Филиппо Риччи описал статью как «невероятный расизм». Выступил и Гари Линекер: «Отвратительно, будто мы вернулись на 50 лет назад».
«Барса», конечно же, заступилась за игрока и уже готовит иск на ABC и журналиста Сальвадора Состреса.