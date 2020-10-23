Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вновь находится под угрозой. Команда неплохо вошла в сезон и в четырех турах Примеры набрала 10 очков, но потом последовал спад: мадридцы дома проиграли сначала новичку Ла Лиги «Кадису», а потом уступили «Шахтеру», который не привез в Испанию 10 игроков основы.
Все это сильно ударило по позициям Зизу в клубе. Флорентино Перес дал французу всего два матча на исправление ситуации: если «Реал» не даст результат в Класико с «Барселоной» и в игре ЛЧ с мёнхенгладбахской «Боруссией», то Зинедин лишится работы.
У президента «Реала» уже есть два главных кандидата на замену – Маурисио Почеттино, которого давно сватают в «Мадрид», и Рауль, показывающий отличные результаты в «Кастильи», сообщает L'Equipe.
- «Реал» идет на третьем месте в чемпионате Испании, уступает лидирующему «Реал Сосьедад» одно очко, но имеет матч в запасе.
- В ЛЧ «Мадрид» выступает в квартете с «Шахтером», «Боруссией» (Мёнхенгладбах) и «Интером».
- Это второе пришествие Зизу в «Мадрид»: в первом (2016-2018) он выиграл три Лиги чемпионов подряд, во втором – чемпионат Испании и Суперкубок страны.