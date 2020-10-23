Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вновь находится под угрозой. Команда неплохо вошла в сезон и в четырех турах Примеры набрала 10 очков, но потом последовал спад: мадридцы дома проиграли сначала новичку Ла Лиги «Кадису», а потом уступили «Шахтеру», который не привез в Испанию 10 игроков основы.

Все это сильно ударило по позициям Зизу в клубе. Флорентино Перес дал французу всего два матча на исправление ситуации: если «Реал» не даст результат в Класико с «Барселоной» и в игре ЛЧ с мёнхенгладбахской «Боруссией», то Зинедин лишится работы.

У президента «Реала» уже есть два главных кандидата на замену – Маурисио Почеттино, которого давно сватают в «Мадрид», и Рауль, показывающий отличные результаты в «Кастильи», сообщает L'Equipe.