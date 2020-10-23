Наверное, это будет самое странное Класико в истории. «Реала» и «Барселоны» нет в двойке лидеров, пустой «Камп Ноу», грустный Лионель Месси, отсутствие Луиса Суареса и ровно ноль новых лиц в «Мадриде» с прошлой встречи.
Зато каталонцы вновь могут уволить коуча «Реала». В прошлом сезоне этот трюк провернули против Хулена Лопетеги, сейчас подвис Зинедин Зидан: по информации L'Equipe, поражение в Класико может стать для француза последним в клубе.
И пока грядущая битва выглядит не схваткой сильнейших на планете. Скорее это будет похоже на возню, где нынешние «Реал» и «Барселона» будут меряться проблемами, а не классной игрой.
Зинедин Зидан
Фото: Getty Images
Кто посмотрит матч по ТВ
Самый большой вопрос перед игрой – что с Жорди Альбой? Испанец получил травму 4 октября и с того момента не появлялся на поле. Он впервые тренировался в четверг, и не факт, что Куман рискнет его здоровьем. Еще у «Барсы» не будет Матеуса Фернандеса, Самюэля Умтити и Марк-Андре Тер Стегена.
У «Мадрида» тоже жарко: под вопросом выход Серхио Рамоса, но, кажется, без капитана Класико не обойдется. Есть сомнения по Мариано Диасу и Альваро Одриосоле. А вот Эден Азар, Мартин Эдегор и Дани Карвахаль Зидану точно не помощники.
Форма
Непривычно видеть, что два верхних места в Ла Лиге занимают не «Барса», «Реал» или «Атлетико». Конечно, мадридцы и каталонцы сыграли чуть меньше лидеров, но это еще и говорит о форме грандов: оба уже оступились.
Зидан и вовсе готовится к Класико в напряжении. Два подряд поражения испортили настроение всем в клубе: если провал в игре с «Кадисом» можно списать на случайность, то как объяснить кошмар с «Шахтером», который зажигал в Мадриде без 10 игроков основы?
«Барселона» чуть реабилитировалась перед фанатами, обыграв «Ференцварош» в ЛЧ, но неудача в матче с «Хетафе» напрягла: в пригороде Мадрида каталонцы еле наковыряли пару опасных моментов.
Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
Лицом к лицу
- Сразу 8 игроков «Барсы» могут дебютировать в Класико: Нето, Пьянич, Педри, Дест, Араухо, Пуч, Фирпо и Тринкао.
- Ближайший гол в Класико станет 400-м для каталонцев в культовом противостоянии.
- Месси – лучший бомбардир Класико. У него 26 мячей во всех турнирах и 18 – в Примере.
- Куман станет седьмым голландским коучем в истории Класико.
- Зидан проиграл лишь 2 Класико из 9 в качестве тренера (4 победы и 3 ничьи).
- «Барса» не забивает «Реалу» уже 2 Класико подряд.
- В последних 10 Класико у «Барсы» 5 побед, у «Мадрида» – 4.
Ориентировочные составы
«Барселона»
«Реал»
Котировки букмекеров
Победа «Барселоны»: 2,03
Ничья: 3,62
Победа «Реала»: 3,46
Странно, но «Барселона» после невнятной игры с «Хетафе» идет у букмекеров явным фаворитом. Конечно, «Мадрид» проиграл две встречи подряд, но чтобы такой перевес – можно спорить и зарабатывать.
А еще игра вряд ли получится результативной. Во-первых, у обеих команд проблемы в атаке (не считаем игру с венгерскими зомби) – ни «Барса», ни «Реал» не забили в последнем туре Примере «Хетафе» и «Кадису». Во-вторых, три последних Класико сушат и вяжут – лишь три мяча на двоих.
Где смотреть
В России Класико покажет «Матч ТВ» и «Матч Футбол» – начало в 17:00 (мск). Если у вас не будет рядом ящика, то подключайтесь к нашему жаркому онлайну.
Телеграм-канал автора Eurosport: правда, не про футбол, а про фитнес