Наверное, это будет самое странное Класико в истории. «Реала» и «Барселоны» нет в двойке лидеров, пустой «Камп Ноу», грустный Лионель Месси, отсутствие Луиса Суареса и ровно ноль новых лиц в «Мадриде» с прошлой встречи.

Зато каталонцы вновь могут уволить коуча «Реала». В прошлом сезоне этот трюк провернули против Хулена Лопетеги, сейчас подвис Зинедин Зидан: по информации L'Equipe, поражение в Класико может стать для француза последним в клубе.

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И пока грядущая битва выглядит не схваткой сильнейших на планете. Скорее это будет похоже на возню, где нынешние «Реал» и «Барселона» будут меряться проблемами, а не классной игрой.

Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

Самый большой вопрос перед игрой – что с Жорди Альбой? Испанец получил травму 4 октября и с того момента не появлялся на поле. Он впервые тренировался в четверг, и не факт, что Куман рискнет его здоровьем. Еще у «Барсы» не будет Матеуса Фернандеса, Самюэля Умтити и Марк-Андре Тер Стегена.

У «Мадрида» тоже жарко: под вопросом выход Серхио Рамоса, но, кажется, без капитана Класико не обойдется. Есть сомнения по Мариано Диасу и Альваро Одриосоле. А вот Эден Азар, Мартин Эдегор и Дани Карвахаль Зидану точно не помощники.

Форма

Непривычно видеть, что два верхних места в Ла Лиге занимают не «Барса», «Реал» или «Атлетико». Конечно, мадридцы и каталонцы сыграли чуть меньше лидеров, но это еще и говорит о форме грандов: оба уже оступились.

Зидан и вовсе готовится к Класико в напряжении. Два подряд поражения испортили настроение всем в клубе: если провал в игре с «Кадисом» можно списать на случайность, то как объяснить кошмар с «Шахтером», который зажигал в Мадриде без 10 игроков основы?

«Барселона» чуть реабилитировалась перед фанатами, обыграв «Ференцварош» в ЛЧ, но неудача в матче с «Хетафе» напрягла: в пригороде Мадрида каталонцы еле наковыряли пару опасных моментов.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Сразу 8 игроков «Барсы» могут дебютировать в Класико: Нето, Пьянич, Педри, Дест, Араухо, Пуч, Фирпо и Тринкао.

Ближайший гол в Класико станет 400-м для каталонцев в культовом противостоянии.

Месси – лучший бомбардир Класико. У него 26 мячей во всех турнирах и 18 – в Примере.

Куман станет седьмым голландским коучем в истории Класико.

Зидан проиграл лишь 2 Класико из 9 в качестве тренера (4 победы и 3 ничьи).

«Барса» не забивает «Реалу» уже 2 Класико подряд.

В последних 10 Класико у «Барсы» 5 побед, у «Мадрида» – 4.

Ориентировочные составы

«Барселона»

«Реал»

Котировки букмекеров

Победа «Барселоны»: 2,03

Ничья: 3,62

Победа «Реала»: 3,46

Странно, но «Барселона» после невнятной игры с «Хетафе» идет у букмекеров явным фаворитом. Конечно, «Мадрид» проиграл две встречи подряд, но чтобы такой перевес – можно спорить и зарабатывать.

А еще игра вряд ли получится результативной. Во-первых, у обеих команд проблемы в атаке (не считаем игру с венгерскими зомби) – ни «Барса», ни «Реал» не забили в последнем туре Примере «Хетафе» и «Кадису». Во-вторых, три последних Класико сушат и вяжут – лишь три мяча на двоих.

Где смотреть

В России Класико покажет «Матч ТВ» и «Матч Футбол» – начало в 17:00 (мск). Если у вас не будет рядом ящика, то подключайтесь к нашему жаркому онлайну.

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