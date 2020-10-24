Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич записал видео в поддержку Хабиба Нурмагомедова, который 24 октября сразится с американцем Джастином Гэтжи на UFC 254. Это будет третья защита титула для бойца из России.
«Хабиб, брат, всего наилучшего. Я с тобой. Желаю тебе удачи. Иншаллах, мы победим», – сказал Пьянич в ролике, который опубликовал в инстаграме.
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- Поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254, ивент пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
- Хабиб выиграл все 28 боев в ММА, статистика Гэтжи – 23 победы и 2 поражения.
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