Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич записал видео в поддержку Хабиба Нурмагомедова, который 24 октября сразится с американцем Джастином Гэтжи на UFC 254. Это будет третья защита титула для бойца из России.

«Хабиб, брат, всего наилучшего. Я с тобой. Желаю тебе удачи. Иншаллах, мы победим», – сказал Пьянич в ролике, который опубликовал в инстаграме.