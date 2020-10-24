«Барселона» и «Реал» опубликовали составы на Класико, которое стартует в 17:00 (мск) на «Камп Ноу».

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В стартовые 11 у «Реала» не попал Криштиану Роналду, который с лета 2018 играет за «Ювентус»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо – Кроос, Каземиро, Вальверде, Всенсио – Бензема, Винисиус.