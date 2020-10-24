Великое противостояние прошло в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Команды обменялись быстрыми голами в первом тайме, но самое интересное случилось во второй половине: решающие мячи оформили Серхио Рамос (с пенальти) и Лука Модрич, появившийся на замену. А теперь по фактам.
- Первый мяч в игре забил Федерико Вальверде. Для него этот гол стал вторым в этой Примере – в прошлом сезоне он потратил на две банки 33 игры.
- А еще Вальверде – первый уругваец, забивший за «Реал» в Класико.
- «Барселона» быстро отыгралась и забила свой 400-й мяч в Класико. Его автором стал Ансу Фати (17 лет и 359 дней).
- Вообще Ансу – самый молодой игрок, забивший в Класико. Кстати, ранее он переписал еще несколько рекордов: стал самым молодым игроком, забившим за «Барсу» в ЛЧ и за сборную Испании.
- Ранее 400-й гол «Реала» в Класико провел Криштиану Роналду.
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Ансу Фати, «Барселона» – «Реал»
Фото: Getty Images
- Перед игрой было много вопросов по здоровью Серхио Рамоса. Но он поправился, вышел и провел 31-й матч против «Барсы» за «Реал» в Ла Лиге. Он повторил рекорд Рауля и Франсиско Хенто.
- Рамос стал автором второго гола «Мадрида» – на 63-й минуте капитан реализовал пенальти. Этот гол стал для него 100-м в белой джерси в 656-й игре за «Реал». Это больше, чем у Зинедина Зидана, Луиша Фигу, Кака и Руда ван Нистелроя.
- Рамос реализовал 25 пенальти из последних 25.
- Этот мяч стал для Серхио 5-м в Класико.
Серхио Рамос, «Барселона» – «Реал»
Фото: Getty Images
- Последний раз Месси забивал «Реалу» в мае 2018-го.
- У Лео уже 6 Класико без голов и ассистов.
- При этом Месси остался лучшим бомбардиром в истории Класико – 26 мячей во всех турнирах.
- Зидан не проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу» в шестом Класико. Всего Зизу играл с «сине-гранатовыми» в качестве тренера 10 раз и потерпел лишь два поражения.
- Последняя победа «Барселоны» в Класико датирована мартом 2019-го.
- «Реал» прервал неудачную серию на «Камп Ноу» – до этого мадридцы побеждали в логове «Барселоны» лишь в августе 2017-го.
- «Барселона» потерпела второе подряд поражение в чемпионате. В Класико это тоже второе поражение подряд.
- Роналд Куман стал 7-м голландским тренером в истории Класико. И он начал с поражения.
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