Великое противостояние прошло в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Команды обменялись быстрыми голами в первом тайме, но самое интересное случилось во второй половине: решающие мячи оформили Серхио Рамос (с пенальти) и Лука Модрич, появившийся на замену. А теперь по фактам.