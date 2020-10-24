К выездному Класико «Реал» подступал в депрессии. Кризис мадридцев конвертировался в два неожиданных поражения. «Барселона» подползла к игре чуть устойчивее, но даже это не помогло Куману избежать старых каталонских ошибок.

Главное: «Реал» развалил защиту «Барсы» двумя ходами

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Перед матчем с «Барселоной» Зидан точно прочел претензии к бесформенной игре «Реала». На «Камп Ноу» его команда блистала в фактурном футболе.

Визуально атака «Реала» строилась от левого фланга. Винисиус и Менди, которые чаще всего блуждали именно в этой зоне, вошли в топ-5 команды по xGBuildup – эта цифра отражает вклад в моменты без учета ударов и передач под удар.

Ключевую роль присвоил Вини. Бразилец тонко чувствовал каждый эпизод и открывался в разных позициях. Жуниор мог отскочить назад и помочь с розыгрышем, двинуть к центру и оставить край или резко включиться в полуфланговой зоне.

Первый тип смещений Винисиуса. Здесь бразилец побежал в центр Фото: Other Agency

В этом эпизоде Жуниор остался у края. Это позволило Менди включиться в полуфланг Фото: Other Agency

Здесь Вальверде включается во фланг. Это позволяет Винисиусу атаковать штрафную Фото: Other Agency

Итог – у Винисиуса больше всех передач (47) и касаний (64) в передней группе «Реала». Еще бразилец вошел в топ-4 по xGChain (0,94) – это общая вовлеченность в создание моментов. Именно с его чувством партнеров и зон связаны крепкие отрезки «сливочных» на мяче: например, с 31-й по 42-ю минуту, когда «Реал» захватил владение на 60% времени и не позволил «Барсе» ни разу уколоть Куртуа ударом.

Задачей Винисиуса и банды вокруг него было растаскать защитный блок Кумана. Без мяча «Барселона» выкатила строгую 4-4-2. Прессинговал здесь в основном Фати – 3 из 5 отборов Ансу пришлись на чужую половину. Испанец пахал в том числе за кумира, пока клетка 4-4 сдерживала зоны ниже.

4-4-2 «Барсы» без мяча Фото: Other Agency

Такой подход подарил плотность от центральной линии и до своих ворот. Целью переднего края стал Каземиро. Фати и Месси часто располагались справа и слева от опорника, чтобы не дать ему прихватить мяч.

«Реал» разбивал защитную тактику Кумана двумя методами. Первый – смещения Крооса вглубь. Тони опускался чуть ли не к центрдефам и помогал передачами на разную длину. Так немец набил больше всех пасов в команде (75), 30 из которых пришлись на зону под центральным кругом.

Вторым методом стали включения Каземиро вперед. Бразилец забегал за центральную линию и отводил давление «Барсы». Именно поэтому треть его касаний закрепилась на чужой половине.

Кроос отступает к защитникам, Каземиро включается выше Фото: Other Agency

Так перебежки Крооса и Каземиро в сочетании с резвым левым флангом вывели «Реал» на грамотную игру в атаке. Именно это позволяло комфортно хранить мяч в ногах – по крайней мере, до пенальти Рамоса.

Стратегия Зидана привела лишь к одному голу из трех – и то косвенно. Перед штрафным на 59-й минуте Асенсио примчал налево к Менди, чтобы откупорить защиту «Барсы» через полуфланг. На другие мячи тактика не повлияла. Но само стремление к структуре отдает признанием ошибок последних матчей. «Реал» уже не тускнел получасовыми отрезками, как это было против «Кадиса» и «Шахтера». И раскатал «Барселону».

Детали: Месси блистает, партнеры грустят

Атаку «Барсы» питал Месси. Перед Эль Класико Куман решил не засиживаться за тактикой и отвел Лео типичную роль – смещаться вглубь и двигать мяч, как в голевой ситуации.

Месси регулярно отскакивал к центральному кругу и приглашал за собой одного из полузащитников «Реала». Это раздвигало зоны для партнеров – вот только они этим не пользовались.

На мяче Фати был не так активен, как в защите. Ансу должен был чаще разрывать финальную треть рывками – нужный объем он дал только на старте второго тайма. От Педри и Коутиньо зависела работа в зоне перед штрафной. Оба предпочитали прятаться за полузащитой «Реала». Дошло до того, что самым активным партнером Месси на мяче стал Альба.

А еще это нашло отражение в статистике. В топ-4 «Барсы» по xGBuildup – Лангле, Бускетс, Месси и де Йонг. Цифры каждого из них – выше 0,90. Дальше – пропасть. У 5-го игрока каталонцев по этому показателю, Коутиньо, 0,40 xGBuildup. Это доказывает низкий вклад передней линии в архитектуру моментов.

Класико будто свелось к тесту на решение проблем. Куман пока не разобрался, как снять давление с Месси и завести его партнеров. Зато Зидан углубился в горечь последней недели и вынес три очка.

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