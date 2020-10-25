«Реал» обыграл «Барселону» в первом Класико сезона – 3:1. Стартовая половина закончилась с равным счетом, и в начале второй ни одна из команд не владела явным преимуществом – все изменил эпизод на 58-й минуте. «Мадрид» подавал угловой, и капитан команды Серхио Рамос был адресатом передачи – испанец не дотянулся до мяча, потому что опекавший его Клеман Лангле схватил бородача за футболку. Арбитр встречи Хуан Мартинес Мунуэра отправился смотреть повторы и назначил удар с точки. Рамос хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, а «Реал» забрал инициативу и в конце матча снял вопросы третьим голом.

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Реакция «Барселоны»

Пенальти изменил все расклады – «Барсе» пришлось раскрываться, а «Мадрид» спокойно выжидал возможность для контратаки. Действующие лица после игры много говорили об эпизоде, а директор каталонцев Хавьер Вилайоана выразил недовольство еще по ходу встречи. «Это гребаный скандал! Мунуэра, пошел ты к черту», – написал функционер в твиттере. Позже Хавьеру пришлось удалить пост и извиниться. «Признаюсь, я использовал не самые подходящие слова – прошу прощения, если кого-то обидел. Меня поймет каждый, кто играл в футбол», – оправдался испанец, отвечающий за женскую и молодежную команды «блауграны».

«Это просто нелепо, вы серьезно?» – кричали игроки со скамейки «Барсы» в сторону рефери, отсматривающего эпизод у монитора. «Это пенальти? Это пенальти!?» – Жорди Альба преследовал арбитра к бровке и никак не мог угомониться, за что получил желтую карточку. «Пенальти, да», – спокойно ответил Хуан Мартинес, прежде чем нарисовать в воздухе прямоугольник и указать на точку.

Роналд Куман выразил недовольство линейному и резервному рефам, а после матча обвинил судейский корпус в предвзятом отношении. «Я не понимаю некоторые решения судьи. Пенальти сильно повлиял на результат, до этого у нас все было хорошо. Такие эпизоды случаются в штрафной постоянно. Мы не заслуживали так проиграть. Я сказал рефу, что, надеюсь, кто-нибудь сможет объяснить мне, как ВАР работает в Испании. Мы провели уже пять матчей и не получили от технологии никакой пользы, все решения против «Барселоны», – сетовал новый тренер каталонцев.

Реакция «Реала»

С точки зрения победителей все было честно. «Я думаю, это чистый пенальти. Он тянет меня за футболку в момент прыжка, это очевидно. Несправедливо осуждать рефери за подобный инцидент. При счете 2:1 мы решили сосредоточиться на обороне и воспользовались их моральным спадом – а затем добыли результат», – сказал Рамос.

«Есть рефери, он пошел смотреть повторы и дал пенальти. Я никогда не говорю о судьях и не собираюсь начинать сегодня. Если не считать этого момента, мы в любом случае заслужили победу. Мы выиграли 3:1 и могли забить больше, хотя у «Барселоны» были шансы», – отметил Зидан.

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