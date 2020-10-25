В матче 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома проиграла «Реал» – 1:3. Решающим стал эпизод на 62-й минуте: после падения Серхио Рамоса рефери Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти. Победный мяч на счету все того же Рамоса.

«Барселона» подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию на судейство Мунуэры. Основной причиной недовольства является пенальти, который рефери назначил после помощи ВАР. Подача жалобы, конечно, является формальным жестом, но «Барселона» рассчитывает таким образом привлечь внимание к работе ВАР в этом сезоне.