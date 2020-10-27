Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отказался покинуть занимаемую должность. Об этом он сообщил после заседания совета директоров, состоявшегося в понедельник.

«У меня никогда и мыслей не было подавать в отставку. У нас строится прекрасный проект. Впереди очень важный матч Лиги чемпионов, наши желание и настрой никуда не исчезли. Думаю, в этом сезоне у нас будут трофеи.

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Я могу стать первым президентом «Барселоны», отправленным в отставку? Мы не работаем в страхе и хотим прогрессировать. Никто не напуган. За последние 10 лет мы выиграли 22 трофея. Неплохое число для тех, кто напуган», – заявил Бартомеу, которого цитирует Marca.

Жозеп Бартомеу, «Барселона» Фото: Getty Images

Также Жозеп поделился мнением о саботаже Лионеля Месси, который летом хотел покинуть клуб: «В течение тех недель мы защищали то, что было лучше всего как для «Барсы», так и для лучшего игрока в мире и истории футбола – остаться вместе. У Лео Месси было соглашение, по которому он мог уйти из клуба, но срок действия этой опции истек. Важнейшим спортивным приоритетом было начало новой эры «Барселоны» с Месси в команде».

Бартомеу задали вопрос и о ситуации с урезанием зарплат.

«Мы говорим, что это корректировка заработной платы в соответствии с доходом клуба, а не ее снижение, – заявил Жозеп. – Думаю, она закончится хорошо. Не сомневаюсь, что каждый сделает все возможное, чтобы клуб был устойчивым и имел будущее. Вы должны понимать, что мы не знаем, что будет происходить. И сейчас самое главное, чтобы перед нами были люди, которые могут принять решения».

57-летний Бартомеу президентствует в «Барселоне» с 2014 года.

В июне 2021 года в клубе должны пройти перевыборы президента. По последним опросам, главным претендентом на пост является Виктор Фонт.

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