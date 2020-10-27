Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подал в отставку.

Еще в сентябре фанаты «Барселоны» объявили вотум недоверия совету директоров клуба. Сосьос (фанаты-владельцы акций клуба – Eurosport) собрали достаточно голосов для отставки правления «блауграны». Для вынесения вотума недоверия необходима 16 521 подпись – болельщики организовали 20 731.

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Утром 27 октября Бартомеу заявил, что не собирается подавать в отставку, но спустя полдня, как сообщает журналист Танкреди Пальмери, он все же смирился со сложившимся положением вещей и написал заявление об уходе.

«Теперь Месси останется в «Барселоне» навсегда», – добавил Пальмери. Если кто запамятовал, то аргентинец все лето пытался уйти из «Барсы», а в сентябре публично раскритиковал Бартомеу после ухода из клуба его друга Луиса Суареса.

Следом за Пальмери отставку Бартомеу подтвердила авторитетная испанская газета Marca.

UPDATE! В 23:10 мск новость стала официальной:

МЕССИ ОСТАНЕТСЯ В «БАРСЕЛОНЕ» НАВСЕГДА? Да, теперь уже точно Нет, все равно уйдет следующим летом Уйдет, но через несколько сезонов – доигрывать

57-летний Бартомеу президентствовал в «Барселоне» с 2014 года.

В июне 2021 года в клубе должны пройти перевыборы президента – теперь их, во всей видимости, сдвинут на более ранний срок.

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