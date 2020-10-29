Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал мнение, что Флорентино Перес из «Реала» управлял экс-коллегой из «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

Перед уходом из «Барсы» Бартомеу заявил, что клуб согласился на участие в Суперлиге – турнире для самых статусных клубов Европы. Тебас видит в этом подтверждение своей гипотезы.

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«Я думаю, что Флорентино управлял Бартомеу. Эта лига была мечтой президента «Реала». Он давно ей занимается, в этом нет ничего нового. Но это большая ошибка, потому что он не понимает финансовых последствий. Раньше «Барселона» имела собственную позицию в переговорах с лигой, УЕФА и ФИФА. Последние три года они только повторяют то, что говорит «Реал Мадрид», – цитирует Хавьера AP.

  • 57-летний Бартомеу президентствовал в «Барселоне» с 2014 года.
  • В июне 2021 года в клубе должны пройти перевыборы президента – теперь их, во всей видимости, сдвинут на более ранний срок.

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