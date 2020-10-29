Перед уходом из «Барсы» Бартомеу заявил, что клуб согласился на участие в Суперлиге – турнире для самых статусных клубов Европы. Тебас видит в этом подтверждение своей гипотезы.

«Я думаю, что Флорентино управлял Бартомеу. Эта лига была мечтой президента «Реала». Он давно ей занимается, в этом нет ничего нового. Но это большая ошибка, потому что он не понимает финансовых последствий. Раньше «Барселона» имела собственную позицию в переговорах с лигой, УЕФА и ФИФА. Последние три года они только повторяют то, что говорит «Реал Мадрид», – цитирует Хавьера AP.