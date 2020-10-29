У игроков из Ла Лиги уже давно есть привычка прятать губы от камер, чтобы никто не расшифровал их речь. В скандалы из-за резких фраз попадал даже Месси (Лео мочил Санчеса и Тельо), но прежде объективы были направлены только на поле. Теперь за футболистами следят даже в подтрибунных помещениях – вероятно, Бензема забыл об этом и дал Менди откровенно неформатный и даже шокирующий совет. Теперь фанаты «Реала» (особенно из Бразилии) массово пишут в инстаграме Карима #BenzemaOut. Болельщиков взбесило, что ветеран клуба так цинично сливает несчастного юниора.

Разумеется, француз прочитал многочисленные проклятья и ответил крайне лаконично: «Собаки лают, а девятый номер проходит мимо». Эта реплика выглядит как очень дерзкая провокация, но по факту Карим прав: глупо предъявлять претензии за ту цитату, которая попала на видео.

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Во-первых, нет ни одного прямого пруфа, что Бензема говорил именно про Винисиуса – это додумали журналисты. Вполне вероятно, фразу вырвали из контекста, особенно если учесть, что и в первом тайме Бензема лишь трижды отдавал мяч бразильцу. Ноль передач во второй половине легко списать на совпадение – тем более что 20-летнего вингера поменяли уже на 70-й минуте.

Во-вторых, в матче с Гладбахом Винисиус действительно часто заигрывался и нелепо терял мяч. Не исключено, что бразильцу давали специальную установку, а он ее систематически не выполнял. В результате Бензема психанул и перешел к радикальным методам воспитания. Сухой факт: у Вини была худшая статистика по точности пасов в той игре – 71%. Для сравнения: предпоследний игрок «Реала» по этому показателю набрал 85%, то есть разница колоссальная. Бразилец заслужил, чтобы его слегка проучили.

В-третьих, в декабре прошлого года камеры точно так же выхватывали губы Бензема в матче с «Эспаньолом». Тогда он несколько раз подбадривал приунывшего Винисиуса («Выше нос, пацан!»), а испанские инсайдеры писали, что юниор считает Карима личным ментором. Вряд ли Бензема тотально разочаровался в бразильце меньше чем за год.

Но самая жесткая фанатская претензия к Бензема звучит так: «Ты запорол кучу моментов и провалил десятки важных матчей, но тебя никто так не сливал». Проблема в том, что люди слабо знакомы с обстановкой в любой футбольной раздевалке.

Карим Бензема Фото: Getty Images

Вообще-то игнор партнера – нормальная практика почти для всех команд. Например, в ЦСКА нулевых бразильцы Вагнер и Карвальо принципиально не замечали Олича, а в «Зените» 2010-х полузащитники постоянно делали вид, что Бухарова нет на поле. Подобное встречается и у европейских грандов, пусть и не так откровенно. Разница только в том, что эти установки либо негласные, либо обсуждаются за закрытой дверью, а в кейсе с Бензема все выползло наружу.

Глобально эта история однозначно перегрета, но зато она действительно поучительная. Винисиус будет тщательнее следить за точностью пасов, чтобы не бесить партнеров. Бензема начнет прикрывать губы руками в любой точке стадиона, чтобы не злить фанатов. А хейтеры со временем поймут, что мужчина, забивший за «Мадрид» больше 250 мячей, все же имеет моральное право на легкую и даже полезную дедовщину.

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