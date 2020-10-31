«Барселона» объявит о банкротстве уже в начале 2021 года, если не договорится с игроками о сокращении зарплат.

28 октября Жозеп Бартомеу подал в отставку – в клубе сменится руководство впервые за 6 лет. К президенту было много претензий, одна из главных – глубокий финансовый кризис, к которому привело команду его правление. Как выяснилось, проблемы даже серьезнее, чем казалось.

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По информации радиостанции RAC1, каталонцы должны согласовать с игроками сокращение заработной ведомости на 190 млн евро до 5 ноября – это почти треть от общего зарплатного бюджета команды. В противном случае «сине-гранатовые» обанкротятся уже к началу 2021 года. Переговоры между юристами клуба и представителями игроков стартовали 30 октября.

Как уточняет AS, отдельной головной болью для каталонцев станет Лионель Месси – клуб обязан будет выплатить капитану финансовый бонус, если Лео так и не продлит истекающий летом 2021-го контракт.

  • «Барса» в сезоне-2019/20 не выиграла ни одного трофея, унизительно уступив «Баварии» в ЛЧ со счетом 2:8.
  • 57-летний Бартомеу президентствовал в «Барселоне» с 2014 года.
  • В июне 2021 года в клубе должны пройти перевыборы президента – теперь их, во всей видимости, сдвинут на более ранний срок.

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