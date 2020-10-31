Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на скандал вокруг нападающего команды Карима Бензема и вингера Винисиуса Жуниора.
В перерыве матча с мёнхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов Карим Бензема на французском попросил Ферлана Менди не пасоваться с Винисиусом. Ситуация попала на видео и порвала соцсети – фанаты «Реала» в гневе от поведения страйкера.
Тренер «Мадрида» Зинедин Зидан смотрит на произошедшее с позитивом. По его мнению, это говорит о правильном настрое у игроков. «Самое главное, что все прояснилось, и игроки высказались. На поле говорят много вещей, и они остаются там. Мы – команда, и нам нужна энергия для других вещей. Но это хорошо, потому что это означает, что мы живы. Они поговорили, на этом все», – цитирует коуча Marca.
- В Примере-2020/21 Винисиус забил 2 мяча. В чемпионате Испании-2019/20 у него набралось 3+2 в 29 матчах, у Бензема – 21+8 в 37 играх.
- Летом 2018-го «Реал» заплатил за Винисиуса 45 млн евро.