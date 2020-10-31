В перерыве матча с мёнхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов Карим Бензема на французском попросил Ферлана Менди не пасоваться с Винисиусом. Ситуация попала на видео и порвала соцсети – фанаты «Реала» в гневе от поведения страйкера.

Тренер «Мадрида» Зинедин Зидан смотрит на произошедшее с позитивом. По его мнению, это говорит о правильном настрое у игроков. «Самое главное, что все прояснилось, и игроки высказались. На поле говорят много вещей, и они остаются там. Мы – команда, и нам нужна энергия для других вещей. Но это хорошо, потому что это означает, что мы живы. Они поговорили, на этом все», – цитирует коуча Marca.