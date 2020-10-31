Победа над «Уэской» принесла фанатам «Реала» максимум удовольствия.

Во-первых, забили четыре мяча.

Во-вторых, крупно победили.

В-третьих, закрепились на первом месте.

В-четвертых, наконец выстрелил Азар.

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Эдена действительно заждались: гол стал для бельгийца первым за 392 дня. Экс-звезда «Челси» последний раз отличился в октябре 2019-го: тоже в восьмом туре Примеры досталось «Гранаде». Вся статистика Азара в Примере выглядит удручающе: жалкие два мяча в 17 играх.

Виной, конечно, стали травмы. После перехода в «Реал» 115-миллионный бельгиец получил семь повреждений и пропустил 34 игры «Мадрида». И это еще помогла пандемия: из-за коронавируса футбол стоял на паузе, и Азар спокойно лечился. Общее восстановление полузащитника заняло 240 дней. Флорентино Перес не рассчитывал на такие цифры, когда раскошеливался для «Челси».

Самое обидное для Эдена, что тяжелые травмы он получал случайно. Например, в столкновении с Тома Мёнье заработал микротрещину в малой берцовой кости. Повреждение казалось незначительным, и в клубе обошлись без операции – вскоре Азар вылетел вновь. Затем «Мадрид» отправил звезду к хирургу для замены титановой пластины, которая была в ноге у Эдена после очередной травмы.

Часть травм фанаты списали на характер бельгийца, который склонен к нарушению дисциплины и полноте. Отмечалось, что мышечные травмы футболист получал из-за лишнего веса.

Когда я отдыхаю, то я отдыхаю. Не скрываю этого. Быстро набираю вес, но и теряю его быстро. В плохие дни я вешу 77 кг, но в этом году после каникул я весил 80 кг. Все лишнее я сбросил за 10 дней.

Зинедин Зидан не теряет оптимизма и еще верит в перезапуск карьеры Азара на «Сантьяго Бернабеу»:

«Тяжело, когда получаешь травму и находишься вне игры, а не вместе с одноклубниками. Посмотрим, как получится, важно, чтобы ему было хорошо. Главное – быть готовыми, потому что у нас много матчей впереди».

Пока сам Азар понимает тяжесть всей ситуации – даже роскошный гол не вызвал у него эмоций или улыбки.

Для Эдена сейчас важно скорее залечить травмы, сбросить бургеры с боков и не дать повод Бензема сказать партнеру: «Бро, не отдавайте ему мяч, он играет против нас».

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