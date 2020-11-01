«Барселона» сыграла вничью в гостевом матче против «Алавеса» – 1:1.
Хозяева открыли счет на 31-й минуте, и капитан каталонцев Лионель Месси вышел из себя. Аргентинцу не понравилось судейское решение, и он пнул мяч в арбитра – Лео промазал и увидел перед собой только желтую карточку.
Чемпионат Испании
😵 Бартомеу подал в отставку. Теперь Месси останется в «Барсе» навсегда?
- Месси нанес 10 ударов по воротам, но не забил.
- «Барселона» занимает 12 место и на восемь очков отстает от лидирующего «Реала».
Чемпионат Франции
Неймар составил сборную мира из 5 игроков – с Месси, но без Роналду
Лига чемпионов УЕФА
«Вы увидели величайшего». «Барселона» бросила панч на Роналду и «Ювентус»