Лидер «Барселоны» Лионель Месси может покинуть «Барселону» летом 2021 года. Нападающий по-прежнему раздумывает над уходом из команды, несмотря на отставку президента Жозепа Бартомеу.
Месси не уверен, что с нынешним составом каталонцев можно бороться за трофеи и считает, что чемпионский проект «блауграны» разваливается. Ожидается, что Лео примет окончательное решение после президентских выборов в клубе, сообщает Deportes Cuatro.
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- Летом этого года Месси был близок к уходу из «Барсы» – футболист высказал недовольство руководством «сине-гранатовых». Впоследствии президент клуба Бартомеу покинул свой пост.
- В чемпионате Испании-2020/21 Месси провел шесть матчей и забил один мяч.
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