Лидер «Барселоны» Лионель Месси может покинуть «Барселону» летом 2021 года. Нападающий по-прежнему раздумывает над уходом из команды, несмотря на отставку президента Жозепа Бартомеу.

Месси не уверен, что с нынешним составом каталонцев можно бороться за трофеи и считает, что чемпионский проект «блауграны» разваливается. Ожидается, что Лео примет окончательное решение после президентских выборов в клубе, сообщает Deportes Cuatro.