Легенда «Барселоны» Дани Алвес обвинил клуб в некрасивом отношении к себе. Он признался, что предложил руководству каталонцев вернуться уже после ухода.
«Я предложил «Барсе» свои услуги. Я перешел в «Ювентус», чтобы доказать, что я все еще на хорошем уровне. Я хотел вернуться, и они нуждались во мне, но у них не хватило яиц признать, что они ошиблись на мой счет. Если бы они относились ко мне так, как я того заслуживал, то я и сегодня был бы игроком «Барсы». Я люблю этот клуб», – рассказал игрок RAC1.
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- Алвес забил 21 мяч и отдал 101 ассист в 391 матче за «Барсу» с 2008 по 2016 годы.
- Бразилец помог команде завоевать 23 трофея.
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