Если бы «Барселона» была человеком, коронавирус давно бы ее убил. Пандемия вскрыла чудовищные хронические болячки каталонцев, и локдаун стал последней каплей в шатком состоянии клуба. В последних сезонах «Барса» чудом балансировала, зарабатывая 990 млн евро в год при расходах в 973 мульта. Валовый долг клуба составил около 900 млн евро, а чистый долг – более 500 млн. При этом «Барселона» тратит на зарплаты больше всех клубов мира во всех видах спорта – 656 миллионов или 83% бюджета. Сюда же добавилась реконструкция «Камп Ноу» за 600 млн, начатая четыре года назад. Контрольный в голову произвел коронавирус: каталонцы лишились еще 100 млн на ровном месте.

31 октября 2020-го радиостанция RAC1 сообщила, что «Барселона» обанкротится в начале 2021 года, если не договорится с игроками о сокращении зарплат на 30%. К пятому ноября «Барса» должна была сократить зарплатную ведомость на 190 млн евро – пока этого не произошло. По данным AS, главная проблема – контракт Лионеля Месси. Лучший игрок в истории «Барселоны» может стать тем, кто ее убьет.

Чемпионат Испании Месси по-прежнему думает над уходом из «Барселоны» (Deportes Cuatro) 10 ЧАСОВ НАЗАД

Экономика «Барселоны» в сезоне-2018/19 Фото: Eurosport

За 14 лет Месси подписал с «Барсой» восемь контрактов, а его зарплата за этой время выросла в 14 раз – с трех миллионов евро до 40 (71 млн до уплаты налогов). Первые контракты Лео получал в качестве признания его достижений. Например, в 2005-м с Лео подписали сразу два договора за три месяца: первый, когда ему стукнуло 18, второй – 12 недель спустя после победы на молодежном ЧМ, который Лео затащил в одиночку. С 2007-го по 2009-й аргентинец трижды получал повышение: за попадание в основу в 2007-м, за превращение в идола Гвардиолы в 2008-м, за исторический требл и первый «Золотой мяч» в 2009-м. К этому моменту Месси был самым высокооплачиваемым игроком «Барсы», получая зарплату в 8,5 мульта.

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола времен работы в «Барселоне» Фото: Getty Images

К 2011 году аргентинец окончательно утвердился в качестве легенды клуба и получил зарплату в 16 млн. Регулярные продления закончились. Но Лео уже подсел на иглу частых обновлений контрактов и резкого роста дохода и начал выбивать деньги из «Барселоны». В 2013-м юрист Месси провел переговоры с «Реалом», который якобы хотел купить каталонскую десятку за 250 мультов. Жозеп Бартомеу, который как раз стал президентом, испугался: нельзя терять Лео ни в коем случае, хотя вице-президент клуба по экономике Хавьер Фаус утверждал, что финансово нецелесообразно продлевать контракт с Месси каждые полгода. Страх Бартомеу оказаться тем президентом «Барселоны», при котором Месси уйдет, запустил всю цепочку, которая привела клуб к катастрофической ситуации посткоронавирусной осенью.

На Бартомеу давили со всех сторон. Marca писала, что «Реал» купит Месси за четверть миллиарда. Сам Лео ссорился с Фаусом, используя популизм вроде: Хавьер ничего не понимает в футболе, а «Барселона» – больше чем бизнес. В это время вокруг кружили стервятники – «Реал», «Челси», «ПСЖ» и «Ман Сити». Сам Месси говорил, что хочет остаться, но уйдет, если клубу будет от этого лучше. Манипулирование чувством вины Бартомеу сработало – президент-слабак выписал Месси контракт перед ЧМ-2014 на 20 млн в год.

Аргентинец приостановил капризы на полгода. В январе 2015-го он пропустил тренировку «Барсы» из-за того, что остался в запасе на матч с «Сосьедадом» – с Луисом Энрике разгорелся скандал. Затем он массово подписался в инстаграме на игроков «Челси», намекнув на трансфер. Летом 2016-го Месси якобы искал варианты сбежать от налоговой Испании в Англию. А осенью заговорил о возвращении в родной «Ньюэллс Олд Бойз». В то же время в медиа регулярно писали о переходе в «Сити» Гвардиолы.

Лионель Месси и Хосеп Бартомеу Фото: Eurosport

После тяжелых переговоров, которые шли несколько месяцев в 2017-м, Месси выбил титанический контракт на 40 млн евро в год (71 млн до уплаты налогов) с отступными в 700 млн и возможностью уйти бесплатно каждый год до 30 июня. Контракт рассчитан до 2021 года, и, по данным AS, Лео получит от клуба 100 млн евро на прощание, если не продлит договор. Вдвоем Лионель и Жозеп загнали «Барсу» в финансовый ад: одну седьмую часть всей зарплатной ведомости (почти 10% годового бюджета) «Барселона» отправляет на счет Месси.

За год до конца контракта суперзвезды каталонцы оказались по уши в долгах, интригах Бартомеу, прибиты коронавирусом и на грани банкротства. Месси снова включил режим красотки-манипуляторши, но у «Барсы» уже не нашлось ресурсов для нового гигантского контракта. Сбылся главный страх Жозепа Бартомеу. Босс каталонцев стоял перед выбором: либо резать зарплаты всем людям в клубе, либо оставить клуб на плаву, но стать президентом, при котором уйдет Месси. «Манчестер Сити» предлагал за Лео 300 млн евро летом – на 110 больше, чем сейчас нужно «Барсе», чтобы не обанкротиться. Но Бартомеу испугался, и теперь будущее клуба теряет очертания все быстрее.

Другие тексты о «Барселоне»:

Лига чемпионов УЕФА Месси поленился идти в отбор в матче с «Динамо». Это стало мемом 21 ЧАС НАЗАД