Кике Сетьен пришел в «Барселону» в январе 2020-го года, но продержался на посту только до августа – после позорных 2:8 от «Баварии» Жозеп Бартомеу отправил специалиста отдыхать. У испанца не задалось еще до назначения: по слухам, он не был основным и даже запасным кандидатом на пост, но после увольнения Эрнесто Вальверде посреди сезона клуб не сумел назначить кого-то получше.

Сетьена не раз ругали за слабый контроль над раздевалкой. Уже к весне пошли разговоры о том, что Кике не понимает, что делает. На днях испанский журналист Адриа Албетс рассказал показательную историю об атмосфере в команде ближе к концу периода работы коуча. В июне каталонцы сыграли вничью с «Сельтой» (те самые 2:2 с голом Смолова), и после встречи Сетьен распекал игроков за отдельные ошибки.

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Месси не понравилась манера, в которой тренер разговаривал с футболистами. Он попросил Кике проявить больше уважения к команде, которая выиграла все, что только возможно, и чей список наград гораздо длиннее, чем у испанского менеджера. Сетьен не выдержал и гневно ответил Лео: «Если тебе не нравится то, что я говорю – ты знаешь, где дверь». По информации источника, Месси только ухмыльнулся. Аргентинец всем видом показывал, что ему жаль коуча.

Лионель Месси, Кике Сетьен Фото: Getty Images

Спустя несколько месяцев после увольнения Сетьен дал большое интервью бывшему тренеру сборной Испании Висенте дель Боске. Кике отдельно объяснил, почему у него не сложились отношения с лидером команды. «Лео сложно управлять. Кто я такой, чтобы его изменить! Как я это сделаю, если они принимают его таким, какой он есть, в течение многих лет.

Есть другая его сторона помимо чисто футбольной, и ей труднее управлять. Намного труднее. Это характерная черта для многих спортсменов. Вы видите то, чего не ожидаете увидеть. Он очень замкнутый, заставляет вас знать только то, что ему нужно. Он мало разговаривает».

Вторым после Хави в шортлисте «Барсы» на замену Вальверде был Роналд Куман, которого клуб в итоге увел у сборной Нидерландов в конце лета. Возможно, одним из важнейших критериев отбора был потенциальный коннект с Месси – похоже, с этим у нового тренера каталонцев полный порядок. Перед игрой с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов специалиста спросили, что он думает о словах Сетьена.

«Все тренеры разные, но я не согласен с тем, что он сказал о Месси. Для меня Лео лучший в мире. Каждый день я вижу его амбиции, его характер победителя – это говорит само за себя. Он не тот игрок, с которым есть трудности, он капитан, и каждую неделю я говорю с ним о происходящем на поле и в раздевалке, чтобы у нас были хорошие отношения», – Куман нарисовал идеальную картину.

По слухам, капитан «Барселоны» уже давно контролирует все сферы работы клуба: от трансферной политики до кадровых назначений в руководстве. Вряд ли мы когда-либо узнаем всю правду о влиянии аргентинца – Куман не мог сказать что-то иное, а Сетьен изначально не имел шансов совладать с игроком. Значение Лионеля для каталонского клуба намного больше, чем у любого другого игрока для какой-либо команды на планете. Будет интересно наблюдать за тем, что будет с «блауграной» после его ухода.

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