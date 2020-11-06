Контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает будущим летом, и мадридцы готовы к беспрецедентному шагу ради продления соглашения с капитаном.
Согласно внутреннему правилу, «бланкос» предлагают игрокам старше 30 лет лишь однолетний контракт, но ради Рамоса они сделают исключение. Серхио мечтает остаться в клубе на максимально долгий срок – этого же хочет главный тренер Зинедин Зидан.
Француз сообщил руководству «Реала» о желании продлить опцию защитника до 2023 года. «Он наш капитан, наш лидер. Мы хотим, чтобы он остался здесь навсегда. Тем, что он делает, он также показывает заинтересованность в долгой игре за клуб. Не сомневаюсь, что он останется и продолжит творить историю», – цитирует Зидана The Sun.
- В матче Лиги чемпионов против «Интера» (3:2) Рамос забил 100-й мяч за клуб, – это больше, чем у Зидана, Кака и Бэкхема.
- Серхио выступает за «Мадрид» с 2005 года. За 15 лет он провел более 650 матчей за клуб, 5 раз выиграл чемпионат Испании и 4 – Лигу чемпионов.