Согласно внутреннему правилу, «бланкос» предлагают игрокам старше 30 лет лишь однолетний контракт, но ради Рамоса они сделают исключение. Серхио мечтает остаться в клубе на максимально долгий срок – этого же хочет главный тренер Зинедин Зидан.

Француз сообщил руководству «Реала» о желании продлить опцию защитника до 2023 года. «Он наш капитан, наш лидер. Мы хотим, чтобы он остался здесь навсегда. Тем, что он делает, он также показывает заинтересованность в долгой игре за клуб. Не сомневаюсь, что он останется и продолжит творить историю», – цитирует Зидана The Sun.