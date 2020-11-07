Оба футболиста покинули клуб в прошлое трансферное окно – Регилон ушел в «Тоттенхэм», а Люка – в «Райо Вальекано». Как сообщает El Confidencial, именно конфликт между молодыми футболистами стал причиной, по которой у Зидана-старшего не сложились отношения с Серхио. Француз дистанцировался от игрока еще когда тренировал «Кастилью». Регилон зажег во взрослой команде между двумя периодами Зизу в клубе, но после возвращения коуча присел на лавку и ушел в аренду в «Севилью». Теперь испанец покинул клуб насовсем.