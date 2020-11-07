«Реал Мадрид» сообщает, что тесты наших игроков Каземиро и Эдена Азара на COVID-19 показали положительные результаты. Все остальные игроки основной команды и тренерский штаб, а также сотрудники клуба, которые работают напрямую с командой, вчера сдали отрицательные тесты. Между тем, все они, кроме Каземиро и Азара, сегодня утром снова сдали отрицательные тесты на антитела», – сообщил клуб в официальном заявлении.