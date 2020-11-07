Два игрока «Реала» сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем с «Валенсией» в Ла Лиге.
«Реал Мадрид» сообщает, что тесты наших игроков Каземиро и Эдена Азара на COVID-19 показали положительные результаты. Все остальные игроки основной команды и тренерский штаб, а также сотрудники клуба, которые работают напрямую с командой, вчера сдали отрицательные тесты. Между тем, все они, кроме Каземиро и Азара, сегодня утром снова сдали отрицательные тесты на антитела», – сообщил клуб в официальном заявлении.
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- Матч «Валенсия» – «Реал» пройдет 8 ноября и начнется в 23:00 по Москве.
- Эден Азар вернулся в строй только в октябре – он долго восстанавливался от мышечной травмы.
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