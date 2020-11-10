Эрик Олатс, бывший агент нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, заявил, что капитан каталонского клуба Лионель Месси негативно повлиял на адаптацию французского футболиста после трансфера из «Атлетико».

«Антуан перешел в клуб, испытывающий сложности, в клуб, где всем заправляет Месси. Лионель одновременно император и монарх, и он не очень хорошо воспринял переход Гризманна. Его отношение было скверным, Месси заставил Гризманна это прочувствовать. Антуан всегда говорил, что у него с Месси нет проблем, но никогда не было и обратной ситуации.

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Мне кажется, Месси сказал, что хочет уйти, чтобы посмотреть, какую роль он играет в клубе. Принимает ли решения, имеет ли влияние на других футболистов. В конечном итоге он остался. Классический Месси! Так же хорош на поле, как плох за его пределами.

«Барселона» страдает уже давно. Проблемы с клубом, а не с Антуаном. В прошлом году, когда он пришел в «Барсу», Месси не разговаривал с ним, не пасовал на него. Он сделал все для ужасной адаптации Гризманна. Это явно наложило свой отпечаток. Это было ясно и заметно. Если добавить к этому отставку президента, восемь голов от «Баварии» и трех разных тренеров, условия у игрока не самые лучшие», – цитирует агента Goal.com со ссылкой на France Football.

В летнее трансферное окно-2020 Месси объявил об уходе из «Барселоны» и не посещал первые предсезонные тренировки, но позже его уговорили доработать контракт до конца.

Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019-го за 120 миллионов евро.

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