18-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати перенес операцию на травмированном мениске левого колена.

«Барса» официально сообщила, что хирургическое вмешательство завершилось успешно. Восстановление футболиста продлится около четырех месяцев – он сможет выйти на поле только весной 2021 года.

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  • Фати получил травму 7 ноября в матче против «Бетиса» – его заменили после первого тайма.
  • В сезоне-2020/21 игрок, справивший 18-летие 31 октября, забил пять мячей и отдал два ассиста.
  • Фати – первый в истории футболист, забивший два мяча до 18-летия.

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