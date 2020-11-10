18-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати перенес операцию на травмированном мениске левого колена.
«Барса» официально сообщила, что хирургическое вмешательство завершилось успешно. Восстановление футболиста продлится около четырех месяцев – он сможет выйти на поле только весной 2021 года.
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- Фати получил травму 7 ноября в матче против «Бетиса» – его заменили после первого тайма.
- В сезоне-2020/21 игрок, справивший 18-летие 31 октября, забил пять мячей и отдал два ассиста.
- Фати – первый в истории футболист, забивший два мяча до 18-летия.
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