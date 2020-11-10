«Ставить под вопрос самоотдачу Месси – это смешно. Не понимаю людей, которые не уверены в его желании. Это волнует меня, потому что я тоже ходил по полю. И это было не из-за того, что мне не хватало желания или я не хотел играть. Иногда я уставал, иногда просто не мог делать это, и я не мог контролировать свой мозг. Это могло произойти, а могло и нет.