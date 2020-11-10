Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал вирусное видео с участием Лионеля Месси, где аргентинец идет по полю пешком.

«Ставить под вопрос самоотдачу Месси – это смешно. Не понимаю людей, которые не уверены в его желании. Это волнует меня, потому что я тоже ходил по полю. И это было не из-за того, что мне не хватало желания или я не хотел играть. Иногда я уставал, иногда просто не мог делать это, и я не мог контролировать свой мозг. Это могло произойти, а могло и нет.

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Месси – это зверь, он участвует в эпизодах и отдает передачи. Для меня все просто: нужно наслаждаться игрой Месси, пока он выходит на поле. Нужно прекратить жаловаться на тему того, что он не делает. Такое случается нечасто, будем честны, но я повторюсь: если и есть игрок на поле, который заслуживает передачи, то это он», – приводит слова Анри Diario Sport.

  • В текущем сезоне чемпионата Испании Месси провел семь матчей и забил три мяча.
  • Анри выступал за «Барселону» в 2007-2010 гг.

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