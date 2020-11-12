Goal.com со ссылкой на канал RTVE утверждает, что мадридцы уже связались с «Боруссией» и объявили о желании забрать Холанна. Клуб предложит за норвежца 75 млн евро и двухлетнюю аренду Луки Йовича. В случае с Камавинга «Реал» планирует потратить 50 млн евро и отдать (либо сдать в аренду с правом выкупа) нападающего Мариано Диаса. «Ренн» хотел бы заработать на сделке 60 млн.