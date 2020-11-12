Мадридский «Реал» определился с трансферными целями на ближайшую зиму – клуб намерен приобрести звездного нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна и 18-летнего французского таланта Эдуардо Камавинга.
Goal.com со ссылкой на канал RTVE утверждает, что мадридцы уже связались с «Боруссией» и объявили о желании забрать Холанна. Клуб предложит за норвежца 75 млн евро и двухлетнюю аренду Луки Йовича. В случае с Камавинга «Реал» планирует потратить 50 млн евро и отдать (либо сдать в аренду с правом выкупа) нападающего Мариано Диаса. «Ренн» хотел бы заработать на сделке 60 млн.
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- На счету Холанна 11 голов в 11 матчах во всех турнирах нынешнего сезона.
- Ранее журналист Фабрицио Романо дал инсайд, что летом 2022 года Эрлинга можно выкупить за 75 млн евро – такой будет опция выкупа. Сейчас трансферная стоимость норвежца – 80 млн.
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