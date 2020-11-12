Футболисты «Барселоны» отказались идти клубу на уступки и не согласились на снижение зарплаты. Если стороны не придут к компромиссу, «Барса» столкнется с катастрофическими финансовыми проблемами – ранее отмечалось, что в худшем случае ей грозит банкротство.

«11 ноября, после нескольких дней напряженных встреч и исчерпывающих переговоров, стороны завершили консультации, так и не достигнув соглашения. Руководство было вынуждено прибегнуть к таким мерам в целях урегулирования серьезной финансовой проблемы, вызванной пандемией коронавируса, которая приведет к сокращению доходов клуба более чем на 300 млн евро в сезоне-2020/2021, что вынуждает скорректировать зарплату на 191 млн.

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Учитывая, что переговорный процесс выявил искреннюю и твердую волю к пониманию проблем клуба со стороны игроков, стороны договорились предоставить друг другу время до 23 ноября, чтобы обдумать и решить, могут ли все еще быть приняты предложения, которые обсуждались за столом», – говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».

Несколько игроков – Марк-Андре тер Стеген, Жерар Пике, Френк де Йонг и Клеман Лангле – еще в октябре подписали новые контракты, по которым их зарплата была снижена.

Президент каталонцев Жосеп Бартомеу в октябре добровольно покинул пост, оставив клубу многомиллионные долги.

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